A Dijon, l'arrivée de Burger King suscite l'enthousiasme en centre-ville

Une chaine de fast food de plus dans le centre ville de Dijon. Burger King s'installe rue de la Liberté. Alors que Dijon revendique une image de "cité de la gastronomie", son arrivée est saluée par la mairie et les commerçants. On vous explique pourquoi.

"Un Burger King en centre -ville, ah ouais, ca peut être bien !" sourit un jeune garçon qui découvre l'enseigne avec ses copains "ça peut être intéressant pour se diversifier un peu. On déjà Mc Do et des Kebabs, alors ça va changer un peu." "Ah non !" réplique une dame en âge d'être sa mère "C'est insupportable, on a plus que ça maintenant en ville, c'est en train de tuer le commerce." "Je trouve ça dommage " complète Monique, une dijonnaise habituée de cette rue centrale. "Avant il y avait ici une épicerie bio avec des produits locaux, bon ça n'a pas fonctionné, alors j'imagine que pour la suite, on a pas trop le choix pour accueillir des commerces en centre-ville."

On ne va pas s'opposer à l'arrivée d'un commerce" -Nadja Belhadef, maire-adjointe en charge du commerce

"L'arrivée de Burger King est une bonne nouvelle" répond Nadja Belhadef, l'adjointe au maire en charge du commerce. "Cette enseigne prend la place d'un emplacement resté vide depuis deux ans, et c'est toujours triste de voir un pas-de-porte rester vide. Ensuite, il faut rappeler que la ville n'a pas la main sur l'installation des commerces. Il s'agit de droit privé et de contrats entre locataires et propriétaires. Nous ne décidons pas, même si on nous informe."

Le futur fast-food prend la place d'une... épicerie bio ! © Radio France - Olivier Estran

Burger King, chaine française de restauration rapide possède déjà quatre restaurants en Côte d'Or, dont un a Saint Apollinaire dans l'agglo de Dijon. L'ouverture de ce cinquième établissement en ville est il compatible avec l'image de cité de la gastronomie que revendique Dijon ? "Oui" répond Nadja Belhadef "car Dijon ne se résume pas à Burger King, on a aussi plusieurs chefs étoilés, et la cité de la gastronomie qui va ouvrir en 2022. Et on ne peut pas se limiter à un seul type de commerce. Par ailleurs, la personne qui va diriger ce restaurant est un dijonnais et il promet de jouer aussi la carte des produits locaux."

La rue de la Liberté à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Ca va attirer du monde" -Denis Favier, président des commerçants du centre-ville

"Moi je considère que c'est plutôt bénéfique" assure Denis Favier, le président de la Fédération des commerçants et artisans du centre-ville de Dijon. "Burger King promet 60 emplois. C'est intéressant pour les commerçants les plus proches et c'est très bien pour le dynamisme du centre ville. C'est un moyen d'attractivité supplémentaire. Quant à l'image, je n'ai pas a juger les gens qui vont chez Burger King. A mon avis, c'est une clientèle assez large , et qui peut très bien se retrouver aussi dans le magasin d'antiquités où je travaille."

Burger King promet de recruter 60 personnes principalement en CDI © Radio France - Olivier Estran

La rue de la Lib' comme on la surnomme à Dijon est une artère piétonne très passante. Burger King aura comme voisin une autre enseigne bien connue des Dijonnais : la maison Mulot et Petit-Jean qui propose ses emblématiques pain d'épices et nonnettes. Derrière le comptoir , Pascale n'est pas alarmée par le débarquement des amateurs de hamburgers "Bon ca va être une clientèle bien plus jeune j'imagine, mais comme nous il vont être ouverts le dimanche , et puis ca va attirer les touristes aussi. Bon pour l'instant nos clients ne nous font pas de réflexions désagréables sur ce voisinage. On verra bien quand ce sera ouvert !"

La date d'ouverture n'a pas été encore communiquée par la chaine de restaurants