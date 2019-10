A Dijon, l'association Contact sensibilise au coming out

Révéler son homosexualité, sa bisexualité ou sa transidentité, est un moment important et parfois douloureux dans la vie d'une personne homo. C'est la raison pour laquelle, le 11 octobre est la journée internationale du coming Out.

Dijon, France

A Dijon, l'association Contact, qui soutient les parents, enfants et adolescents organisait ce vendredi place François Rude, une distribution de flyers et un temps d'échange avec tous ceux qui souhaitent "sortir du placard".

Françoise Bavard membre de l'association a longtemps fait un blocage au sujet de l'homosexualité de l'un de ses deux fils : "et puis un jour, il y a eu un déclic," affirme Françoise. "J'ai dit à mon entourage à propos de mon fils, que ce n'était pas une copine qu'il avait mais un copain, et là je me suis sentie mieux"

Le cas de Célia est différend. La jeune femme âgée de 27 ans a fait son coming out il y a 4 ans. Pour elle, cela s'est bien passé. Une recette ? "quand on a un enfant qui est gay, lesbienne, bisexuel ou trans, il faut se rendre compte que c'est quelque chose de super dur à dire, il faut être ouvert d'esprit au maximum et quand on reçoit cette information, il faut être le moins jugeant et le plus aimant possible"

Tous les 1er et 3eme lundi de chaque mois, l'association Contact organise des réunions à la maison des associations rue des Corroyeurs à Dijon.