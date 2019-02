A Dijon, les membres de l'association Les Gilets Jaunes du 21 rencontrent les parlementaires

Dijon, France

Ce samedi c'est l'acte douze. Pour la douzième fois, les gilets jaunes vont manifester pour la défense du pouvoir d'achat. Parmi les manifestants, on trouvera des membres de l'association Les gilets Jaunes du 21. Créée le 26 décembre dernier, l'association regroupe à ce jour 150 membres, des habitants de Dijon mais aussi de Semur-en-Auxois et de Soirans : "notre objectif est d'arrêter de crever de faim, dès le 15 du mois, et de vivre dignement de son salaire," rappelle Joanny Brun, le président des Gilets Jaunes du 21. Structurée, l'association prévoit d'organiser avec ses adhérents, des ateliers pour faire remonter ses propositions.

Ce n'est pas le bon moment d'augmenter le prix des produits de grande consommation - Frédéric Rhodier, trésorier de l'association Les Gilets Jaunes du 21

Parmi les sujets abordés ce vendredi lors du rendez-vous à la permanence de François Patriat, il y a le remboursement des médicaments. Frédéric Rhodier, le trésorier de l'association Les Gilets Jaunes du 21 affirme que les traitements médicaux ne sont pas tous remboursés à 100 %. "On nous retire des franchises de pharmacie. Même en montrant mon décompte de sécurité sociale, le sénateur nous soutient que ce n'est pas vrai. Il reste septique, preuve que nous ne vivons pas dans le même monde" note le gilet jaune.

-

Sur la hausse des produits de grand distribution, type Nutella, Granola ou Ricard, Frédéric Rhodier affirme que ce n'est pas le moment. "Cela veut dire, que les gens qui n'ont pas de gros revenus, sont obligés de consommer des sous-marque, de moins bonne qualité," déplore le trésorier de l'association.

Frédéric Rhodier : "celui qui n'a pas de gros revenus est cantonné à manger des produits de sous marques" Copier

Les Gilets Jaunes du 21 organisent une réunion d'information le vendredi 22 février à Auxonne.

Retrouvez les interviews de Joanny Brun et Frédéric Rhodier, président et trésorier de l'association Les Gilets Jaunes du 21, ce samedi en écoutant ce samedi entre 7 heures et 9 heures, la matinale de France Bleu Bourgogne.