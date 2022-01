A Dijon, l'interdiction de la vente de CBD menace les commerces

C'est un coup dur pour le magasin Flowers Power CBD Shop qui a ouvert le mercredi 5 janvier 2022 à Dijon. La Cour constitutionnel valide l'arrêté du 30 décembre 2021 qui stipule que "la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles [de CBD] brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients" est désormais interdite.

Jimmy, responsable du magasin Flowers Power, pensait pouvoir compter sur la vente des fleurs de cannabidiol pour faire fonctionner son commerce. Mais avec cette interdiction c'est entre 50 et 60% de son chiffre d'affaire auquel il doit renoncer. Une perte qu'il ne pense pas être en mesure d'assumer. "J'ai peur de devoir mettre la clé sous la porte" avoue-t-il.

Chez Dr Smoke dans le centre-ville, Julien et Kévin commencent à imaginer le pire des scénarios © Radio France - Lucas Bouguet

Les commerçants de Dijon redoutent la décision que rendra le Conseil d'Etat, le 14 janvier. La plus haute juridiction administrative du pays a été saisi par l'Union des professionnels du CBD sur un référé liberté. Dans l'attente, des boutiques de Dijon on fait le choix de retirer de la vente les produits concernés, comme à Weecl par exemple. Pour autant, il est encore possible de trouver des fleurs et des feuilles de CBD chez Dr Smoke. Pour Julien et Kévin, deux des trois associés, impossible de ne pas vendre ces produits qui représentent 70% de leur chiffre d'affaire.