Dijon, France

La braderie de rentrée de Dijon continue ce dimanche avec de nombreux commerçants sédentaires et près de 90 camelots présents dans les rues. Le rendez-vous avait attiré en 2018 plus de 100.000 visiteurs et l'organisateur, Shop in Dijon, espère en attirer 20 à 30.000 de plus cette année.