Dijon : la Carsat débloque 160 000 euros pour aider les retraités fragilisés

La crise sanitaire provoquée par l'épidémie du coronavirus a poussé les associations d’aide aux plus démunis (Secours populaire, Secours catholique, Emmaüs et Petits Frères des Pauvres de notre région) à lancer un signal d’alerte face à une hausse des besoins : "Conscients que le confinement allait accroître le sentiment d’isolement dont souffrent tant de personnes seules en _situation de précarité_, nous avons mobiliser nos bénévoles pour garder ce lien fraternel qui est au cœur de notre action", précise Catherine Ranc, déléguée du Secours catholique.

Une mission commune d’accompagnement des personnes fragilisées

La Carsat accompagne les assurés fragilisés à la suite d’un problème de santé ou d’une perte d'autonomie et agit pour lutter contre la solitude et l’isolement des personnes âgées. Les associations d’aide aux plus démunis ont pour missions d’agir contre la pauvreté et l'exclusion, de favoriser le lien social et l’accès aux droits, ou encore lutter contre les inégalités des seniors.

Un soutien financier qui permettra de soutenir plusieurs projets

La nécessité de protéger les personnes âgées et limiter au maximum leurs contacts avec d’autres personnes, la suspension et/ou l’aménagement de certains services, la distanciation physique, induisent un risque important d’accroissement de l’isolement social. Le soutien financier de la Carsat permettra de mener à bien plusieurs projets (aide alimentaire, ateliers informatiques, sorties thématiques, etc) proposés par les associations afin de limiter ce risque.

"La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de nos aînés : leur isolement, leur vulnérabilité, leur ‘invisibilité’. Grace aux projets soutenus par la Carsat, nos équipes bénévoles adaptent leurs actions et leur mobilisation en prenant en compte l’évolution de la situation et des mesures sanitaires à respecter" souligne Edgar VULPE, directeur régional BFC Les Petits Frères des Pauvres.