A Dijon la course Odysséa mobilise 6 500 sportifs contre le cancer du sein

Annulée l'an passé à cause de la pandémie de Covid la course Odysséa a bien eue lieu ce dimanche 10 octobre 2021 à Dijon. Près de 6 500 participants, tout de rose vêtus, ont pris le départ cette année. Plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été collectés en faveur de la lutte contre le cancer.

Agnès et ses deux filles ont participé à Odysséa cette année à Dijon, "c'est pour la bonne cause" explique cette mère de famille.

A Dijon ce dimanche c'était un peu le retour de "l'armée rose" ! Après une année de pause à cause du Covid-19 l'an passé, Odysséa a réuni plusieurs milliers de personnes sous un beau soleil. Au menu pour les participants de la marche ou de la course à pied avec des parcours de 5 à 10 km dans le parc de la Colombière.

La 16e édition d'Odysséa à Dijon

Pour l'occasion tous les participants portent un tshirt rose en rapport, évidemment, avec "Octobre Rose" et la lutte contre le cancer du sein. Une 16e édition qui a attiré moins de monde qu'une année "normale". Il faut dire qu'habituellement on flirte avec les 8 000 coureurs. Mais Franck Brelaud, président de l'Athlétic Club de Talant, le club d'athlé qui organise Odysséa a de bonnes raisons d'être très satisfait. On est même au-delà de ses espérances en terme de participation.

Franck Brelaud, président de l'Athlétic Club de Talant Copier

"L'armée rose" s'est mobilisée à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"On ne s'attendait pas à un niveau de participation comme celui là. Puisque nous flirtons avec les 6 500 participants et compte tenu des circonstances on n'espérait vraiment pas ce genre d'affluence." Selon les années Odysséa permet de recueillir entre 40 et 60 mille euros. Cette année ce sont 51 mille euros qui ont été collectés. Une somme qui sera reversée au trois quart au Centre anti-cancéreux Georges-François Leclerc de Dijon, le reste de cette manne financière ira à l'unité de soins palliatifs de la Mirandière à Quetigny qui suit les patients en fin de vie ainsi qu'à une association.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le témoignage émouvant de Céline, la motivation de Yanne et Agnès qui ont couru "pour la bonne cause". Copier