A Dijon, la galère pour trouver un logement en plein mois d'aout

"Tout est plein ou tout est en train de se louer, vraiment il n y a plus beaucoup de choix." Mathilde ressort d'une agence immobilière du centre ville sans aucune proposition de visite. Coup dur pour cette jeune femme de 22 ans. Elle a appris récemment qu'elle était acceptée en école de commerce à Dijon et a fait 4 heures de route avec sa famille depuis Amiens pour dénicher un logement.

"On visait un T2, mais même avec un budget de 500 à 600 euros on ne trouve plus rien" souffle l'étudiante. "On savait que ce serait difficile" ajoute sa maman Caroline "mais comment faire quand les affectations tombent fin juillet ? On a cherché sur internet, mais les annonces partent en quelques heures. Là, on se rabat sur un particulier qui propose un T1, mais dont la rénovation n'est pas achevée. Il sera disponible après la rentrée, et ce monsieur a déjà trois dossiers de candidatures."

"Le marché sur Dijon est tendu" reconnait Elise Magnin de l'agence Ryaux Immobilier "Tout est parti depuis la mi-juillet. Moi même , je n'ai plus que deux appartements à proposer. On voit des familles venir de loin et repartir sans solutions. On prend leurs coordonnées, on leur demande de patienter, et pour les plus desesperés, on leur conseille même d'aller voir la concurrence."

Forte demande aussi pour les appartement familiaux

On compte un peu plus de 30 mille étudiants à Dijon, soit 15% de la population. La ville reste plutôt appréciée: le magazine "L'Etudiant" classe Dijon 17° sur 44 villes universitaires. En ce moment comme la demande est forte, les prix augmentent aussi. En ce début aout, pour trouver un T1 ou un logement étudiant à Dijon, il faut compter facilement 500 euros par mois selon les témoignages recueillis.

"Moi, il me reste des studios, T1 ou T2" nuance Lobna Farfra, manager de l'agence Century 21 place de la République. "Mais les étudiants ne sont pas les seuls à chercher, nous avons aussi toutes les familles en mutation professionnelle. On a beaucoup de demandes pour des T3 ou des T4, c'est difficile à trouver et en ce qui concerne les maisons, là la situation est carrément critique."

Avant l'été, en plein débat sur l'urbanisation jugée trop forte par certains opposants, la ville de Dijon a estimé que 9.500 demandes de logement restent actuellement sans réponses.