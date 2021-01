A Dijon, la ministre de l'Egalité demande aux femmes "d'oser briser le silence"

Il faut briser le silence pour briser les inégalités et faire cesser les violences. C'est l'encouragement d'Elisabeth Moreno, ministre de l'égalité Femmes-Hommes face à des associations et des élues de la Côte-d'Or.

"Mesdames, osez prendre la parole, osez briser le silence". C'est le message de la ministre de l'égalité Femmes-Hommes à plusieurs associations et élues réunies en préfecture de Dijon. Elisabeth Moreno est venue ce jeudi 7 janvier pour parler notamment de l'insertion professionnelle , mais la conversation s'est surtout concentrée sur la lutte contre les inégalités et les violences.

La ministre invite les femmes à ne plus se taire. L'an dernier, avec les confinements le nombre de signalements de violences conjugales a augmenté de 30 % , et c'est la même tendance chez nous en Côte-d'Or. Et d'ailleurs , il y a un chiffre glaçant : 80 % des dossiers traités au tribunal de Dijon concernent des violences au sein des familles.

Sortir du silence, ce n'est pas facile. Aurore a vécu pendant 5 ans avec un compagnon violent. 5 ans de calvaire avant d'oser s'adresser à une association. Aujourd'hui, elle a un conseil pour toutes celles qui sont victimes: "Il ne faut pas hésiter, surtout ne pas hésiter , même si il y a des enfants. j'avais peur pour mes filles... je me suis dit toute seule je ne vais pas y arriver., je n'avais pas confiance en moi Il faut trouver de l'aide que ce soit sur Facebook , il faut pousser la porte, même dans un magasin, il faut demander de l'aide. Certaines sont sans famille, sans amis, mois j'ai eu de la chance."

Prendre confiance pour devenir indépendante

On rappelle qu'il existe un numéro gratuit pour les victimes, c'est le 3639. La ministre promet que la lutte contre les violences est une de ses priorités D'ailleurs bonne nouvelle, le budget de son ministère reçoit 11 millions supplémentaires. Elisabeth Moreno a déjà son plan de bataille

"On a plus de 220.000 femmes qui subissent des violences sexistes ou sexuelles dans notre pays, mais 80 % n'osent pas en parler. Plus on parlera, plus elles se sentiront encouragées à le faire et plus les hommes auront honte de leur acte. cette hausse de budget va servir à aider les associations, aider les femmes à se former pour qu'elles puissent créer leur activité, leur entreprise, et devenir indépendantes, c'est la clé contre ces violences."

Aider les femmes à se former, à reprendre confiance. C'est justement ce que fait "Amis-Mots". Une association basée au centre social des Grésilles à Dijon. C'est elle qui a justement accompagné Aurore qui témoigne au début de cet article. Au programme, des groupes de parole, mais aussi des cours de français, de maths, d'informatique.Tout cela pour prendre confiance et devenir indépendante. Sylvie Verquére, la responsable de l'association appelle cela le projet "Start again". Comprenez "un nouveau depart"

Depuis sa création, il y a 8 ans "Amis-mots" a aidé 120 femmes. La prochaine session de formations débute le 22 février. Le contact des principales associations d'aides aux femmes se trouve sur le site internet de la préfecture de Côte-d'Or. Il ne faut pas hésiter a les solliciter.