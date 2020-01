A Dijon, la plateforme mesvoisins.fr propose aux habitants d'un même quartier de se rendre service

Dijon, France

L'entraide entre voisins : c'est le credo de la plateforme, mesvoisins.fr, un réseau social créé il y deux ans. L'objectif; permettre aux habitants d'un même quartier de se rendre des services. Depuis ils sont 420.000 utilisateurs partout en France et 4.600 connectés à Dijon.

Des services entre voisins

Parmi les annonces, on trouve de tout, des personnes qui proposent de donner des ampoules, une télé ou des grains de kéfir mais ça peut aussi permettre de lier connaissance avec ses voisins ou de se rendre service. Bernard, un dijonnais de 29 ans, est inscrit depuis le début il y a un an, et met en avant la notion d'entraide. "Dernièrement il me restait un peu de peinture, une vieille dame était intéressée mais quand je lui ai apporté j'ai vu qu'elle n'y arriverait pas seule alors je lui ai repeint sa pièceet elle était bien contente."

Des annonces et de belles rencontres

Isa, jeune étudiante de 21 ans, tout juste débarquée de Toulouse à Dijon, ça a été une façon de rencontrer plus rapidement ses voisins dès son emménagement en septembre, "on avait besoin d'aide pour couper une planche et faire une étagère et du coup c'est un menuisier qui habite au bout de la rue qui est venu me donner un coup de main, il a passé la matinée à discuter avec mon compagnon!"

Un site gratuit et facile d'utilisation

"L'inscription est gratuite et n'est pas compliquée" explique Alicia Mainnemare, la porte parole de la société, "ça se fait en deux temps, on entre son nom et prénom puis son adresse qui est vérifiée par le site ensuite l'utilisateur a accès à la page de son quartier". Car tout l’intérêt de cette plateforme c'est d'offrir un réseau de proximité, conclut la responsable de Mes voisins.fr, "c'est un peu comme ces petites annonces dans les boulangeries c'set ce qu'on propose mais en version 2.0."

→ Retrouvez ce mardi 28 janvier 2020 le reportage + INFO à 7H16 et 8h46 ce matin sur les ondes de France Bleu Bourgogne.