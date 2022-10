A Dijon, la situation se tend dans les stations-service

Si vous voulez faire le plein ce matin dans les stations dijonnaises, cela risque encore d'être compliqué. Lundi 10 octobre, la grève des salariés de Total Energies , à l'origine des difficultés d'approvisionnement en carburant, a été reconduite dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant de Total Energies et d'ExxonMobil en France.

Jusque là, les pénuries d'hydrocarbures se faisaient surtout ressentir dans des territoires bien définis, comme dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Les Dijonnais eux, étaient relativement épargnés. Mais depuis ce week-end, la situation devient de plus en plus tendue dans la Cité des Ducs. La preuve, lundi 10 octobre, plus de la moitié des stations-service connaissaient des difficultés d'approvisionnement selon la carte interactive " pénurie mon essence ", qui recense l'état des pompes dans le pays (mise à jour en temps réel sur la base des déclarations des utilisateurs).

Avenue Albert Ier, les pompes sont à secs. © Radio France - Antoine Comte

Exemple à la station TotalEnergies, avenue Albert Ier, à Dijon, où un panneau "hors-service" a été posé devant les pompes. Ici, il n'y a plus une goutte d'essence. Les stocks, rechargés en fin de semaine dernière, ont été vidés en quelques heures. Il faudra attendre au moins quatre jours pour une nouvelle livraison, au grand dam des conducteurs, comme André, retraité : "C'est la première fois que je viens et qu'il n'y a plus d'essence. Je vais faire encore deux, trois stations et on verra après" confie-t-il, un brin désabusé.

Mais parfois, changer de stations ne suffit pas. C'est ce qu'a vécu Jérôme, à la station Total Energies, rue d'Auxonne, elle aussi en rupture de carburants : "C'est vraiment la galère aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est la cinquième station Total que je fais, s'énerve-t-il. J'ai besoin de carburants pour mon travail mais là, je vis au jour le jour".

"Si il n'y a plus d'essences, je dormirai au boulot la semaine, il n'y a pas le choix"

Pour trouver de l'essence, il faut s'éloigner du centre-ville, direction la station-service du magasin Carrefour, à Quetigny. Ici, il y a du sans-plomb, du gazole, mais aussi une file d'attente longue de plusieurs centaines de mètres. "On ne mangera pas à midi et puis c'est tout" plaisante François, prothésiste dentaire, dans la queue depuis une vingtaine de minutes. "Je prends sur ma pause du midi pour prendre du gazole, histoire de pouvoir venir travailler demain. Si il n'y a plus d'essences, je dormirai au boulot la semaine, il n'y a pas le choix".

Un peu plus loin dans la file d'attente, Charline, aide-soignante, est elle enfin arrivée à avoir accès aux pompes, après avoir passé son jour de repos à chercher du gazole. "Là, c'est un soulagement d'avoir trouvé une station. Je mets à peu près 40 litres pour aller travailler tous les jours, c'est indispensable pour moi" déclare-t-elle.

La file d'attente devant la station service du magasin Carrefour, à Quetigny. © Radio France - Antoine Comte

Derrière elle, un taxi, celui d'Etienne. Avec son associé, il est chauffeur à Binges, à côté d'Arc-sur-Tille, au nord-est de Dijon. Il a fait un détour jusqu'à Quetigny pour faire le plein : "Toutes les stations que j'ai faite étaient en rupture. Quand j'ai vu la file de voitures ici, je n'ai pas hésité". La pénurie de carburants impacte directement son quotidien professionnel : "J'ai prévenu mes prochains clients que j'aurai une demi-heure de retard. Ca va me décaler tout mon après-midi, mais bon, c'est primordial."

Du côté de la préfecture de Côte-d'Or, chargée du suivi de la situation, on a annoncé lundi 10 octobre que 30 stations-service du département, sur un total de 114, avaient vu leur fonctionnement perturbé. 15 étaient même complètement hors service.

Romain Gallineau, conseiller énergie du préfet de Côte-d'Or, fait un point sur la situation : "On a du produit en stock, l'important c'est vraiment d'arriver à l'acheminer et que les gens évitent la surconsommation car actuellement, on vend 30 % de carburants de plus qu'à la même période l'an dernier."

Pour Romain Gallineau, la situation en Côte-d'Or n'est pas désespérée, mais pourrait vite évoluer "Ce qui est rassurant, c'est que les deux dépôts de carburants du département, à Longvic et à Dijon, ne sont pas touchés par les mouvements de grèves. Le souci, c'est que leur approvisionnement demeure incertain. Habituellement, il y a trois à quatre trains de carburant par jour qui arrivent. Aujourd'hui, il faut diviser ça par deux, voir par trois".

Pour tenter d'apaiser la situation, Romain Gallineau garantit que "les services de l'Etat travaillent actuellement à la mise en place de mesures de flexibilité pour que les services de secours, de sécurité, du transport de dons d'organes, etc... puissent toujours disposer de carburants."

Interdiction de remplir des bidons d'essence à la pompe

La Fédération nationale des infirmiers a d'ailleurs réclamé lundi 10 octobre la réquisition et l’approvisionnement prioritaire de stations pour les infirmiers à domicile. Le gouvernement, lui, a menacé "d'intervenir" pour débloquer les dépôts et va demander aux préfets de prendre des mesures pour interdire le remplissage des bidons dans les stations-service, et ce sur tout le territoire.