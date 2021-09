A Dijon, le "Drapeau" est-il en train de devenir un quartier difficile ?

A Dijon, le quartier de l'avenue du Drapeau est il en train de devenir un quartier difficile ? On pose la question une semaine les incendies qui ont endommagé les devantures de 3 commerces, au milieu de cette grande avenue qui part de place de la République en centre ville en direction du centre commercial de la Toison d'Or.

Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne , l'incendiaire un homme de 32 ans..

Magali tient le salon de coiffure dont la vitrine et la porte d'entrée sont encore noircies par l'incendie. Les dégâts ne l'ont pas empêché de ré-ouvrir son commerce. Pour elle, ce mauvais épisode est un acte isolé : " Pour moi, la vie se passe bien ici. Durant la journée, on est jamais embêté. Moi, ça fait 36 ans que je travaille dans ce quartier. C'était un quartier vieillissant, aujourd'hui il est plus animé, avec plus de jeunes . Mais moi, je n'ai pas de problèmes. Je suis bien dans mon quartier. Donc non, je ne partirai pas d'ici" confie-t-elle avec le sourire.

Il y a de l'incivilité et des gens déménagent" - Barbara, commerçante

Juste à côté, Barbara travaille dans le tabac-presse visé lui aussi par une tentative d'incendie et elle partage ce sentiment de côtoyer "des clients agréables et polis, même les jeunes. Je ne me suis jamais senti en danger" avoue cette vendeuse, mais elle nuance "Alors non, on ne dit plus que c'est un quartier qui est tranquille. Moi je suis arrivé il y a un an j'aimais bien cet endroit. C'est tout neuf, il y a tout, plein de commerces, c'est super ! Mais il semblerait que depuis deux ans d'après ce que me disent les clients que la situation se dégrade. Il y'a du deal d'un bout à l'autre de l'avenue. Ils se déplacent quand la Bac (la police NDLR) arrive. Il y a des problèmes d'incivilités, l'autre jour sur le trottoir en face, j'ai vu une femme se prendre un poing dans la figure je n'ai pas compris pourquoi. Oui, il y a de l'incivilité et des gens déménagent" précise Barbara qui elle n'a pas envie de partir.

Barbara, vendeuse dans le bureau de presse endommagé, n'a pas envie de partir © Radio France - Olivier Estran

Rodéo nocturne

"Déménager ? oui j'y pense "assure Hamina qui habite juste à côté _"mais pour aller où ? C'est partout pareil maintenant. Ici la nuit, il y a beaucoup de bruit, de jeunes qui font énormément de bêtises, de casses. Ils roulent à fond avec leurs scooter, ils font des courses ou roulent a contresens. Bref, ils font du rodéo quoi. Ils agressent souvent les gens, pour eux c'est gentil, mais pour nous c'est une agression "regrette-elle. "C'est vrai qu'on voit les policiers faire leur ronde ou intervenir, mais ça ne change pas grand chose. Les jeunes sont toujours là à faire n'importe quoi." _

La devanture du fleuriste incendiée © Radio France - Olivier Estran

Ce n'est pas un quartier sensible" -Cédric Bovrisse, syndicat Police Alliance

"On ne découvre pas cette situation" assure Cédric Bovrisse, secrétaire départemental en Côte-d'Or du syndicat de police Alliance. "Le fait que l'incendiaire ait été interpellé et jugé montre notre présence sur le terrain. Nos collègues sont présents sur ce quartier-là. On y attache de l'importance et on est présents pour éviter justement que certains se croient touts puissants dans le quartier."

Comment faire pour réduire le tapage nocturne ? faire entendre raison à ceux qui mettent la pagaille ? Dominique Verchenand est le directeur de la MJC de la Maladière, dans ce quartier de l'avenue du Drapeau. Il va poursuivre un programme entamé cet été, et aller à la rencontre des jeunes qui restent dans la rue : "On va multiplier les activités hors de nos murs. Tout ce qui est collectif amène à parler des règles de vie en société, et du respect du matériel. Mais ça se passe plutôt bien en fait avec les jeunes que nous rencontrons " assure-t-il. "En fait c'est l'isolement, et la difficulté à avoir un lien social qui pose souci. C'est la précarité à laquelle nous essayons de faire face."

On estime que 20 mille personnes vivent dans ce quartier. Il va encore accueillir de nouveaux habitants, avec la construction de 320 logements sur le site de l'ancien squat des "Jardins de l'Engrenage".