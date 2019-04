A Dijon, le garage Cric and Co lance un financement participatif pour déménager

Tous les jours on scrute le net pour vous dénicher les petites et les grosses infos sur la Côte-d'Or et ce lundi, on vous parle d'un garage associatif, qui vous apprend à réparer votre voiture. L'association va déménager et lance un financement participatif.

Les membres de Cric and Co en 2016, au lancement de l'association à Dijon.

Dijon, France

En général quand on va chez son garagiste c'est plutôt pour laisser sa voiture et revenir quand les réparations sont terminées. Mais chez Cric and Co, rien à voir, ici on peut apprendre à changer les plaquettes de frein, réparer une fuite d'huile ou encore faire une révision complète ! Pour cela, les adhérents sont accompagnés par les membres de l'association. Car son principe c'est justement d'apprendre à découvrir son véhicule et à le réparer soi-même.

Une sensibilité écoresponsable

L'idée c'est d'apprendre à réparer plutôt que de remplacer par du neuf, mais aussi de vous aider par exemple à choisir votre voiture d'occasion ou bien de trouver le meilleur mode de transport, et pas seulement la voiture. Le garage est installé aux Bourroches à Dijon, depuis 2016, année de sa création. Il fonctionne bien, et même très bien même puisque l’association a formé pas moins de 500 adhérents mais se trouve aujourd'hui un peu à l'étroit. Alors l'équipe de Cric and Co a besoin de vous et vient de poster cette vidéo pour lancer un financement participatif.

L'association a déjà obtenu 3320 euros sur les 4600 espérés. Si vous souhaitez participer, c'est ici.

Le garage devrait s'installer prochainement dans la zone Capnord à Dijon.