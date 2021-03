A Dijon, le handicap va défiler au grand jour

Les concours de beauté ne s'arrêtent - plus - aux personnes valides à Dijon, où un événement se prépare pour le mois de mai, réservé exclusivement à des modèles porteurs de handicaps. Entretien avec son organisatrice.

Un défilé de mode pour les handicapé.e.s. Voilà ce que propose Isabelle Grivelet, à l'origine du concours Handi Anges, prévu pour le 28 mai prochain, en fonction de l'actualité sanitaire. Elle-même porteuse d'un handicap invisible, Isabelle Grivelet souhaite redonner de l'espoir aux futurs modèles, et au passages mettre les côte-d'oriens valides face à leurs idées reçues sur le handicap.

Montrer qu'on peut être différent et faire de belles choses

"C'est un projet porteur d'espoir et de sensibilisation sur la thématique du handicap. Il y a beaucoup de préjugés face à cette thématique. Il s'agit aussi de permettre à ces personnes d'être actrices, de porter des actions pendant leur règne" en tant que Miss et Mister Handi Anges. L'ambition, c'est de "mettre en valeur ces personnes, leur redonner de la confiance, montrer qu'on peut être différent et faire de belles choses."

Côté critères pour participer aux défilés, Isabelle Grivelet mise sur l'ouverture : "il n'y a pas de critères physiques, juste des conditions d'âge, de 18 à 40 ans. Il faut être porteur d'un handicap visible ou invisible. En revanche le concours ne sera pas adapté aux personnes déficientes visuelles ou à mobilité réduite."