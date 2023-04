A Dijon, le secteur des Halles devient piéton pour les beaux jours

Plus de voitures autour des Halles de Dijon. A partir de ce vendredi 7 avril, la mairie rend ce secteur totalement piéton. Il s'agit de libérer de la place pour les terrasses de bars et de restaurants qui vont se déployer aux beaux jours, ainsi qu'aux animations musicales de l'été.

ⓘ Publicité

Cela concerne les rues Bannelier, Odebert, Claude Ramey et Quentin. Le stationnement y est interdit jusqu'au 1er octobre.

Durant l'automne et l'hiver, piétons et voitures se partagent les mêmes rues © Radio France - Olivier Estran

"C'est la quatrième année de suite et cela reste un évènement" assure David Zuddas, patron du restaurant italien Pepuccio. "C'est une bonne chose, ça sécurise la circulation des piétons, ça en fait une zone de promenade pour les familles. Evidemment, il faut se garer plus loin mais je préfère voire le bon côté des choses et profiter d'un quartier à l'ambiance plus détendue."

"Oui, nous on aime bien" complètent Michelle et Marie-Agnès, sac de courses en main. "C'est bien plus sympa si on veut manger en terrasse. Et puis ça fait un bout de temps qu'on a renoncé a venir en centre-ville en voiture."

Accès pour les riverains et les livraisons

"Les véhicules disposant d’un badge pourront accéder à l’espace piéton sauf heures de marché (mardi, vendredi, samedi de 5h à 16h). Les riverains ne disposant pas de parking privatif au cœur de cette zone, pourront stationner pour charger ou décharger leur véhicule, dans la limite de 15 minutes maximum et sous réserve de ne pas bloquer le passage" précise la ville de Dijon sur son site internet.

Stationnement interdit : on est prévenus !

Les véhicules assurant les livraisons pour les riverains et les commerçants de la zone sont autorisés dans les créneaux suivants :

de 6h à 11h30, les lundis, mercredis et jeudis.

de 16h à 17h30, les mardis, vendredis et samedis.

Les véhicules des commerçants du marché sont autorisés dans les créneaux suivants : de 5h à 9h et de 12h30 à 14h30 les mardis, jeudis, vendredis et samedis, complète la ville de Dijon.