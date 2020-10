A Dijon, les gérants de bars s'inquiètent des restrictions liées au Covid-19

Le Covid-19 circule de plus en plus activement dans la métropole de Dijon, et les bars et restaurants se préparent à d'éventuelles nouvelles restrictions. Une mauvaise nouvelle pour ces gérants, qui arrivent tout juste à se remettre à flots, après le confinement du printemps dernier.

Avec le retour de la pluie et du mauvais temps, les terrasses risquent de ne plus être nombreuses sur les trottoirs dijonnais... Entraînant ainsi une baisse de fréquentation, puisque les places assises sont toujours limitées à l'intérieur.

Les patrons de bars de plus en plus inquiets

Pour David, patron du bar Trinidad à Dijon, s'il venait à perdre plus de clients, il pourrait ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau. Et pour lui, si jamais la restriction de fermeture à 22 heures venait à être prise, ce serait le coup de grâce. Il envisagerait une solution plus drastique : fermer l'établissement et mettre les employés en chômage partiel. "Nous perdrons moins d'argent que si nous restions ouverts... Toutes les restrictions vont forcément avoir un impact économique, et on aura pas assez engrangé d'argent pour pouvoir y faire face" confie-t-il, inquiet.

C'est d'ailleurs une décision prise par le bar BamJam, à Dijon, qui a fermé ses portes pour deux semaines au moins.

D'autres gérants, plus jeunes, viennent d'ouvrir leur bar vegan. Pour eux, débarrasser les terrasses est une catastrophe, car il ne resterait plus que q'une dizaine de places assises à l'intérieur, en comptant la distanciation physique imposée. "Nous avons l'impression que toutes les règles sont floues, nous avons toujours peur de ne pas bien respecter les consignes..." explique Armel, l'un des gérants de ce bar. "L'intégralité de notre clientèle vient en gros groupes, nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Et surtout, nous faisons le gros de notre chiffre d'affaire se fait après 22 heures" complète l'autre gérant, Vladimir.

Clients, entre incompréhension et colère

Les clients n'y comprennent pas grand chose non plus. Ils ne savent pas vraiment s'y retrouver entre toutes les restrictions, mais ce qu'il retiennent, c'est qu'imposer de plus en plus de consignes finira par devenir, selon eux, contre-productif. "Malgré toutes les interdictions, les gens finiront simplement par se retrouver entre eux, chez eux... et à ce moment-là, ils feront peut-être moins attention aux gestes barrières... En tout cas moins que s'ils étaient à l'extérieur par exemple" explique Thomas, un étudiant de 18 ans.

Du côté de Marie, 22 ans et étudiante aussi, cibler les bars et la restauration n'est, pour elle, cibler qu'une partie du problème. "Si on doit demander aux restaurants et bars de se conformer aux règles sanitaires, d'accord. Par contre, à l'université, nous pouvons être jusqu'à 300 dans les amphithéâtres, sans qu'aucun geste barrière ne soit possible... Alors il faudrait plus de cohérence !" assène-t-elle.

En attendant, la préfecture et la mairie ont pris un nouvel arrêté : à partir de ce lundi à Dijon, il n'est plus possible d'acheter de l'alcool à emporter, dans les commerces qui en vendent, ni d'en consommer sur la voie publique, et ce dès 21 heures.