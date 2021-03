A Dijon, les militants anti-nucléaire veulent être jugés

"Vous connaissez le site de Valduc ?" Tracts en main, quelques militants anti-nucléaire interpellent les passants, ce vendredi 12 mars, place Darcy, en centre-ville de Dijon.

Ces militants réclament l'arrêt de la production et de l'usage des armes nucléaires "Valduc, c'est le site qui manipule à 40 km de Dijon les 290 bombes atomiques françaises et les modernise illégalement" précise leur tract. "La France a adhéré en 1992 au traité de non-prolifération des armes nucléaires, nous demandons qu'elle respecte ses engagements: c'est à dire la cessation de la course aux armes nucléaires et participe à un désarmement général."

Les militants souhaitent que la France signe le traité d’interdiction des armes nucléaires , adopté par 122 états à l'ONU.

Un procès pour 3 dijonnais

Cette manifestation réclame aussi justice pour 3 dijonnais accusés de s’être introduits sur le site militaire de Valduc, ce qui est interdit.

"En réalité, ils sont entrés en voiture sur un parking libre d'accès du CEA-Valduc pour se prendre en photo avec une banderole "Reconversion du site CEA de Valduc" affirment les militants.

Les militants veulent un procès pour faire entendre leurs arguments © Radio France - Olivier Estran

Ces 3 personnes ont été convoquées pour une audience au tribunal correctionnel de Dijon le 12 février dernier, mais le procès a été renvoyée pour vice de forme sur demande de l'avocate, aucune nouvelle date n'a encore été fixée pour un éventuel report. Les militants souhaitent que la justice ne classe pas cette affaire sans suite. Pour eux, c'est l'occasion d'une tribune qui pourrait permettre de faire entendre leurs arguments.