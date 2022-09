À Dijon, les riverains et les commerçants de la place de la République en ont assez

Les riverains et les commerçants du quartier de la République à Dijon ne supportent plus les incivilités sur cette grande place de la ville. Certains décident de ne plus sortir le soir, ou de la contourner passé une certaine heure.

Après l'agression samedi 10 septembre sur la place de la République à Dijon de deux étudiants qui rentraient de soirée, les riverains et les commerçants sont inquiets et lassés d'une situation qui semble se dégrader depuis quelques années. Ils pointent également un contraste saisissant entre la place de la République le jour, et la place de la République la nuit.

Les riverains doivent s'adapter

Premiers témoins des incivilités et des nuisances de la place, les habitants du quartier République en ont assez. Pour Paul, par exemple, ce sont les comportements nocturnes qui posent le plus problème. "Effectivement, quand je suis avec des collègues féminines, elles préfèrent contourner la place, explique-t-il. Ce qui est un peu problématique." Karine, elle, demande à sa fille de faire attention et de ne pas traverser la place le soir. "Les gens qui sortent peut-être de boîtes viennent s'asseoir là et picoler, décrit-elle. Mais on n'est pas encore dans la grande délinquance, on est dans la précaution."

Je ne sors plus le soir - Une riveraine

Une autre riveraine de 91 ans a pris une décision radicale. "Je ne sors plus le soir ! Il y a toujours de la bagarre, raconte-t-elle. Mais moi, j'ai été jeune aussi ! Je m'en rappelle, à l'époque, on allait dansé, on allait au bal le soir, on n'avait pas peur, mais maintenant on ne peut plus sortir."

Une riveraine de 91 ans a pris la décision de ne plus sortir de chez elle le soir dans son quartier de la République. Copier

Anne-Sophie, qui habite dans un immeuble qui donne directement sur la place, elle, relativise. "J'entends qu'à la sortie des bars, en effet, il peut y avoir des bagarres, mais je ne sais pas si c'est plus qu'ailleurs, s'interroge-t-elle. Pour avoir vécu ailleurs, j'ai davantage ce sentiment d'insécurité dans d'autres villes qu'à Dijon."

Une partie des commerçants en subissent les conséquences

Les commerces du quartier sont aussi touchés par cette ambiance pesante. Pour Christophe Sanchez, le président de l'Union des commerçants du quartier République, tout dépend du côté de la place où l'on se trouve. "Il y a des zones qui sont totalement sécurisées, parce que vous avez un axe de passage des riverains qui est orienté du côté de la Jamaïque, la Bourgogne, le Palazzio, décrit-il. Mais le côté opposé a plus de difficultés, notamment la pizzeria Di-Leo qui est vraiment en difficulté vis-à-vis de ce passage de personnes qui sont là plutôt pour errer sur la place de la République." Selon Christophe Sanchez, l'alcoolisation, les cris, les disputes et les bagarres sont les principaux problèmes des lieux.

Christophe Sanchez, le président de l'Union des commerçant du quartier République, distingue deux côtés bien distincts de la place. Copier

Il souligne, en revanche, que la ville est préoccupée par la question et qu'une présence policière est nettement plus importante ces derniers mois. Les commerçants et la municipalité s'entretiennent d'ailleurs plusieurs fois par an sur le sujet. L'Union des commerçants du quartier République, tout comme les riverains, demandent à ce que l'on accentue encore davantage la surveillance sur la place.