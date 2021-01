Dijon : on peut nager en plein air en plein hiver

La vapeur d'eau s’élève du bassin et enveloppe toute la piscine. On se croirait dans une des ces photos de sauna en plein air en Russie ou en Scandinavie, mais nous sommes bien à Dijon. Bienvenue à la piscine du Carrousel "La seule ouverte dans toute la Bourgogne, et sans doute le seul bassin accessible entre Lyon et Strasbourg" sourit Thomas Shwartz, le directeur de ce complexe sportif.

"D'habitude nous sommes ouverts toute l'année, mais avec le confinement nous avons du rester fermé 69 jours. C'est long, on les a compté. Là, on a l'autorisation pour rouvrir notre bassin extérieur. L'eau est chauffée à 28° degrés, et je vous assure qu'on a reçu des dizaines de coups de fils dès que l'on a annoncé qu'on allait rouvrir nos portes ce lundi 4 janvier" sourit le directeur.

80 nageurs au maximum

"Dans l'eau chlorée, le virus ne circule pas, mais on garde les gestes barrières. Pas plus de 12 personnes de ligne d'eau, soit 80 nageurs au maximum. On tient le compte des entrées et des sorties."

Pour David "c'est un petit moment de bonheur" © Radio France - Olivier Estran

Sur le bord de la piscine, il gèle, mais pas de choc thermique pour les nageurs. On entre dans l'eau par un bassin intérieur qui communique avec le grand bain. "On sent la fraîcheur sur les épaules, mais c'est agréable d'être dans l'eau chaude" assure David heureux de reprendre son entrainement de Triathlon "C'est un petit moment de bonheur."

Bon nombre de nageurs sont des sportifs accomplis, mais il y a aussi ceux et celles qui viennent se détendre à la pause de midi, comme Myriem qui affiche un large sourire:

"C'est le rêve, explique la jeune femme, c’est bien plus agréable qu'à l’intérieur. On a la chance d’être à l’extérieur sans avoir les inconvénients du froid. Niveau bruit, niveau résonance, c'est bien mieux. Ça fait du bien de décompresser entre deux tranches de télétravail, de quitter les écrans pour être en plein air. Après les fêtes, ça fait vraiment du bien !"

C'est agréable et Myriem nous dit pourquoi Copier

Florent le coach de Dijon Alliance Natation a gardé la veste et le bonnet, et on le comprend ! © Radio France - Olivier Estran

Les surveillants de baignade ont gardé leur bonnet de laine et leurs grosses vestes, tout comme Florent, entraîneur pour le club "Alliance Dijon Natation". "On a fait des groupes de 9 nageurs, on va venir plusieurs fois par semaine, c'est chouette d'avoir cette piscine ouverte."

Voici les horaires pour les prochains jours

Mardi 05 janvier : 11h30 à 16h30

Mercredi 06 janvier : 08h00 à 13h30

Jeudi 07 janvier : 11h30 à 13h30

Vendredi 08 janvier : 11h30 à 16h30

Samedi 09 janvier : 12h00 à 18h30

Dimanche 10 janvier : 09h00 à 18h30

Pour Serge, le plaisir de se retrouver entre amis © Radio France - Olivier Estran

Tous les horaires et conditions d'accès sont mises à jour sur le site de la piscine du Carrousel.