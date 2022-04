A Dijon, un cabaret offre une soirée de gala à des réfugiés ukrainiens

Strass, paillettes et hymne ukrainien. A Dijon, le cabaret Odysséo offre une soirée de gala à 200 personnes ce jeudi soir. Des exilés ukrainiens et les familles qui les hébergent. Et si ce lieu de spectacles se mobilise de la sorte ce n'est pas un hasard.

L'hymne ukrainien va retentir sur les bords du lac Kir à Dijon. Sans nul doute, on va le chanter à plein poumons au sein du cabaret Odysséo. L'établissement invite ce jeudi soir 200 personnes à profiter du repas et du spectacle. Une soirée réservée aux exilés et aux familles qui les hébergent.

Christophe Gonnet, le patron de ce cabaret est très touché par la situation en Ukraine. Sa compagne et sa fille sont Ukrainiennes, et sur les 14 artistes de sa troupe, la moitié d'entre eux viennent de ce pays en guerre.

"On veut redonner des sourires à ces personnes. La vie ça doit être aussi des moments de joie, même si on est confronté à quelque chose de tragique. Alors, on va jouer notre spectacle. On y mettra aussi des vidéos sur l'Ukraine, des chansons et l'hymne national."

Christophe Gonnet aux côtés de Svetlana et Nazirii © Radio France - Olivier Estran

On veut montrer aux soldats ukrainiens que l'on prend soin de leurs familles" - Christophe Gonnet, patron d'Odysséo

Grands yeux clairs et large sourire, Svetlana une des danseuses qui évolue dans cette troupe depuis trois ans confie que le plus dur "ce sera de ne pas pleurer." "Dans la salle, on va retrouver des amis et de la famille qui ont fui la guerre" précise son ami le magicien Nazirii. "Ma mère par exemple est arrivée à Dijon le 13 mars, une amie de Svetlana est là aussi avec sa fille."

Svetlana affiche son soutien jusqu'au bout des ongles © Radio France - Olivier Estran

Ce jeudi soir, les artistes vont tenter de chasser les images noires de la guerre, offrir un moment d'évasion. "Ce sera du cabaret classique" précise Nazirii. "On veut que ces moments de joie parviennent jusqu'aux soldats ukrainiens qui défendent leurs pays. Là-bas face à l'ennemi, on veut qu'ils sachent qu'ici on prend soin de leurs grands-mères, leurs femmes et leurs filles" complète Christophe Gonnet.

Vêtements et nourriture envoyés tous les 15 jours

Depuis le début du conflit , ce cabaret a mis en place une collecte de vêtements et de nourriture. Tous les 15 jours un camion de 26 tonnes part de Dijon pour l'Ukraine. Il transite aussi par Strasbourg où Christophe Gonnet possède un autre cabaret engagé lui aussi pour cette cause.

L'appel à la collecte © Radio France - Olivier Estran

Ce jeudi soir, inutile de venir frapper à la porte. L'établissement a envoyé des invitations et affiche complet. Si on veut être solidaire de cette cause on peut apporter en semaine des vêtements d'été, des chaussures pour hommes, femmes, enfants, des conserves, des aliments secs et des produits d'hygiène.