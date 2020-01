A Dijon, un étudiant en difficultés financières lance un appel à la solidarité sur internet

Dijon, France

Étudiant en école de commerce à Dijon, Amine Abounour est un jeune marocain de 22 ans. Il a intégré cette année la Bourgoundy School of Business dans le but de faire carrière en commissariat aux comptes. Ayant de sérieuses difficultés pour payer ses frais de scolarité et de vie, seul en France, sa famille au Maroc disposant de peu de moyens, cet étudiant s'est résolu à faire appel à la solidarité et a lancé une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe.

L'étudiant espère récolter 15 000 euros. Pour l'instant, au bout de sept jours, il est enocre loin de cet objectif puisque le site comptabilise 235 euros.

Soutenu depuis le début par ses parents, Amine n'arrive aujourd'hui plus à assumer ses dépenses scolaires ainsi que ses dépenses de vie. En effet, depuis que son père a vu sa seule source de revenu s'évaporer, seule sa mère peut prendre en charge leur famille. Depuis quelques temps Amine n'arrive plus à s'assumer financièrement, ce qui est très délicat dans un continent étranger.

Il a essayé de se tourner vers les banques afin de pouvoir contracter un prêt étudiant, mais celles-ci ont toutes refusé son dossier.

L'école exerce une pression sur Amine pour qu'il paye ses frais de scolarité, et ses dépenses courantes, logement et nourriture, sont beaucoup trop élevées pour cet étudiant sans ressources.

Depuis qu'il a reçu son titre de séjour, Amine est en recherche active d'un emploi étudiant dans le but de financer ses frais de vie ; il est également bénévole chez SOS voyageurs à Dijon.

Amine souhaite suivre une formation en alternance, mais doit avant tout s'acquitter des frais de scolarité de sa première année pour pouvoir continuer son aventure.