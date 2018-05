21000 Dijon, France

Une journée “prix libres” sur les vêtements et les chaussures organisée ce samedi à La Recyclade de Dijon. Ce sont les clients eux mêmes qui étaient appelés à fixer le prix des articles. Seule obligation avant d'acheter une petite jupe, un pantalon, des bodies pour bébés dans cette boutique de 350 mètres carrés: adhérer à l'association... Une adhésion à prix libre.

"Une opération qui a lieu une fois par mois"

Frédéric Ramette, ancien ingénieur au chômage, fondateur de l'association La Recyclade et directeur de La Recyclerie. "On a décidé de faire une fois par mois en début de mois un secteur du magasin à prix libres" explique Frédéric. "On a beaucoup de stock, on nous donne beaucoup, les gens sont supers généreux et du coup c'est une manière pour nous d'écluser le stock".

"Pourquoi garder tout ceci en stock?"

Des journées "prix libres" sur les accessoires enfants, sur les chaussures et sur la maroquinerie ont déjà étaient organisées et d'autres vont suivre. "La prochaine ce sera sûrement sur la vaisselle mais on l'annoncera, pas de soucis!" Cela veut-il dire pour autant que les clients peuvent prendre tous les objets qu'ils souhaitent et donner -par exemple- un petit euro à la sortie? "Oui, complètement! Pourquoi garderions nous tout cela en stock?" détaille Frédéric Ramette.

Catherine, 54 ans, habite pas loin de La Recyclade, elle explique pourquoi elle est venue ce samedi. "Je suis adhérente depuis un certains temps à La Recyclade, je viens régulièrement pour des petits achats. Là aujourd'hui on a su que c'était prix libres pour les vêtements pour les femmes et les chaussures. Du coup c'est bien pour les petits budgets et j'en ai profité pour faire des emplettes. J'ai acheté trois t-shirts pour un euro, c'est vraiment bien quoi".

Les horaires d'ouverture

La Recyclade a ouvert ses portes il y a 7 mois, elle se trouve 11 rue du Nuits-Saint-Georges dans le quartier des Bourroches à Dijon. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi toute la journée de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30.