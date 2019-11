A Dijon, une famille kosovare est menacée d'expulsion

Donika Mulliqui (à gauche) et deux de ses filles entourées des parents d'élèves

Dijon, France

Elles s'appellent Rizvana, Rezzerta et Herza. Toutes les trois sont nées en France d'une maman kosovare et pour elles, les enfants de l'école Joséphine Baker ont inscrit leur prénom sur une affiche sur laquelle on peut lire "pour que leurs camarades restent en France avec leur maman."

Devant l'école, Donika, la maman des trois enfants, reçoit le soutien des parents d'élèves, comme Juliette Duchene-Combard : " nous, on a connu cette maman par le biais de nos enfants qui sont scolarisés dans la même école. Risvana, la plus grande, est une bonne copine de ma fille. La maman vit depuis dix ans en _France_. Toutes les filles sont nées en France, elles parlent très bien le français. Elles sont très bien intégrées. Elles ne connaissent rien de leur pays d'origine. Risvana a expliqué qu'elle voulait rester en France et que c'était la France son pays."

Sur cette affiche, les enfants ont écrits leur prénom pour soutenir leurs camarades © Radio France - Stéphane Parry

Une pétition signée par 150 personnes

Donika est en situation irrégulière. Ce mercredi, elle a reçu l'ordre de quitter le territoire français (OQTF). Soutenue par les parents d'élèves de l'école Joséphine Baker à Dijon où sont scolarisés ses trois enfants, Donika a fait appel à une avocate pour monter un dossier et contester l'OQTF. Comme elle est installée depuis plus de cinq ans sur le territoire français et qu'elle ne trouble pas l'ordre public, Donika pourrait bénéficier à titre exceptionnel d'un titre de séjour.

De leurs côtés, les parents d'élèves de l'école Joséphine Baker ont fait signer une pétition pour que la famille kosovare reste à Dijon. La pétition a recueilli 150 signatures. Donika Mulliqi a rendez-vous le jeudi 21 novembre à la préfecture de Côte-d'Or.