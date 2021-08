A Dijon, une grève de la faim pour conserver un logement social

"On me jette, on ne veut pas de moi." Lucie* ressort de son entretien avec le bailleur social Grand Dijon Habitat, amère et un peu désemparée. Cette mère de famille de 4 enfants est venue ce lundi 30 septembre provoquer une rencontre avec les dirigeants de cette structure qui gère la majeure partie des logements sociaux de l'agglomération de Dijon.

Elle est sommée de quitter ce jeudi 2 septembre le logement où elle habite avec ses 4 enfants de 19, 13, 7 et 3 ans. Un pavillon à Chevigny-Saint-Sauveur qu'elle occupe sans bail à son nom. Il s'agit du logement de sa sœur qui part habiter ailleurs. Le bail a été résilié dans les formes, et le ce pavillon a été remis sur le marché par Grand Dijon Habitat. Il a rapidement trouvé preneur et se trouve promis à une mère de famille qui doit arriver ce vendredi avec ses 5 enfants.

Je me retrouve à la porte le jour de la rentrée avec mes enfants" - Lucie, mère de famille

Lucie veut plaider sa cause de vive voix. Elle vient soutenue par une vingtaine de voisins et d'amis, et par le président du CLCV de Côte d'Or, l'association Consommation Logement et Cadre de Vie. "Ce matin , j'entame une grève de la faim, car on me propose un relogement à Chenôve ou bien dans les immeubles du Moulin du Bief à Longvic. Deux endroits qui n'ont pas très bonne réputation et où je n'ai pas envie de voir mes enfants grandir " détaille Lucie. "Par ailleurs, me voila contrainte de déménager le jour de la rentrée, avec mes enfants, dont la petite dernière qui va faire ses premiers pas à l'école. Moi je veux rester à Chevigny-Saint-Sauveur pour ne pas couper mes enfants de leurs établissements scolaires. Chevigny, c'est la commune où j'ai toujours vécu" plaide cette femme qui œuvre pour une association de soutien scolaire en lien avec la mairie.

Les soutiens venus aider "Lucie" à se faire entendre © Radio France - Olivier Estran

On ne peut pas s'auto-attribuer un logement "- Grand Dijon Habitat

La petite troupe investit le hall de Grand Dijon Habitat, et obtient un rendez-vous de médiation avec Jean-François Macaigne, le directeur général de la structure. "On est lassé des échanges par courrier. Rien n'avance. Il faut que la situation se débloque" confie Fabien Bauduin , le président du CLCV de Côte-d'Or. L'entretien dure une bonne heure, mais ce qui en ressort ne fait pas le bonheur de Lucie. "On me propose un logement près du stade Gaston Gérard, et encore pour en être sûr, il faudra passer par la commission d'attribution des logements qui statue mercredi. Mais une fois de plus, ça m'éloigne de mon travail et il faudrait changer tous mes enfants d'école" déplore cette mère de famille.

"Nous faisons les choses telles qu'elles doivent être faites" répond Jean-François Macaigne, directeur de Dijon Grand Habitat. "Nous avons fait 3 propositions de logement à cette dame. A elle de choisir. Elle occupe actuellement le pavillon de sa sœur qui met fin à son bail et souhaite le conserver, mais en matière d'habitat social, on ne peut pas s'auto-attribuer un logement. Ca ne marche pas comme ça. Tout passe par une commission d'attribution. On ne peut pas faire de passe-droit. Et ce pavillon a déjà été attribué à quelqu'un d'autre qui doit en recevoir les clés vendredi 3 septembre."

Grand Dijon Habitat reçoit en moyenne 3 demandes pour un logement © Radio France - Olivier Estran

On a jusqu'à sept demandes pour un seul logement."

Le bailleur social assure qu'il n'a pas de logement disponible de taille suffisante sur Chevigny-Saint-Sauveur. "En moyenne, on a trois demandeurs pour une offre de logement, mais selon les quartiers ou les types de bien, ça peut monter à sept demandes pour un seul logement. On ne peut donc pas dire oui à chaque fois" précise Jean-François Macaigne "On arrive tout de même chaque année à attribuer 1.100 logements sur toute l'agglomération."

( *= Le prénom a été changé à la demande de l'intéressée. )