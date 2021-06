À Doazit, dans les Landes, les festayres retrouvent le goût des fêtes

Ce week-end du 19 et 20 juin, la commune de Doazit, dans les Landes, renoue avec les fêtes patronales. Malgré le contexte sanitaire, la mairie a voulu maintenir le rendez-vous. Banda, course landaise, jeunes en terrasse, le tout en essayant de respecter les mesures barrières.

Les jeunes de la commune ont organisé une course de vélos et de trottinettes pour occuper les enfants

On a presque du mal à y croire mais les fêtes patronales ont repris dans les Landes. Ce week-end, la commune de Doazit est en fête, samedi 19 et dimanche 20 juin. Une grande première dans le département qui fait face à l'annulation de la majorité de ses fêtes cet été. Malgré le contexte sanitaire, la mairie de Doazit a voulu maintenir le rendez-vous. Randonnée samedi matin, messe en musique, course landaise, et le fameux repas de fête dimanche midi. Pour les festayres, c'est presque un retour à la vie normale, même s'il fallait, tant bien que mal, respecter les gestes barrières.

Masque obligatoire et banda

En arrivant sur la place de la commune, on remarque tout de suite les panneaux avec les consignes sanitaires : 6 personnes à table, masque obligatoire pour se déplacer, il faut même inscrire son nom dans un cahier. Mais à part cette mise en place de gestes barrières, c'est un esprit de fête qui règne à Doazit ce week-end : "Ça a un meilleur goût, on l'a tellement attendu", sourit une jeune Landaise en terrasse.

Selon le comité des fêtes, il y a eu autant de festayre cette année que les années précédentes © Radio France - Lou Bourdy

Le comité des fêtes a mis un place pour l'occasion un système de service à table pour le boissons. Les jeunes du comité déambulent même dans les rues avec des chariots remplis de bouteilles, pour éviter aux participants de se déplacer au bar. Attablée à une table, une bande d'amis est soulagée : "On est là depuis midi, ça fait plaisir de retrouver les banda, la bonne ambiance, c'est très agréable."

Dernier jour pour profiter des fêtes de Douazit c'est ce dimanche, avec notamment la course des cuisinières et les jeux des enfants à 17h30. Fermeture des bars à 21 heures.