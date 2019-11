A Douvres-la-Délivrande, plus de téléphone au cabinet médical depuis deux semaines

Douvres-la-Délivrande, France

C'est la première fois depuis plus de 40 ans que le cabinet existe que l'on assiste à une telle situation

Derrière son bureau d'accueil du cabinet située à l'entrée de la commune de Douvres-la-Délivrande dans le Calvados, Virginie Le Bris a du mal à contenir sa colère. Elle ne comprends pas pourquoi rien n'a été fait depuis deux semaines et que le cabinet est injoignable. D'autant explique t'elle que la patientèle est, pour une partie d'entre elle, âgée et incapable de se déplacer. Le comble ajoute le docteur Barbedienne, l'un des cinq praticiens du cabinet, on nous a même répondu:" que vous soyez avocat, président de la république ou princesse de Monaco, vous êtes comme tout le monde!

Docteur Thibaud Barbedienne, l'un des 5 médecins du cabinet de Douvres-la-Délivrande © Radio France - Carole louis

Mi octobre, confrontée à des coupures récurrentes de téléphone, l'équipe médicale a décidé de changer d'opérateur pour bénéficier d'un meilleur service. Contact a donc été pris avec Orange et son réseau Pro. Un premier rendez-vous avec un technicien fixé le 6 novembre 2019 a été reporté au 19 novembre 2019. Mais depuis rien la ligne fixe du cabinet n'a toujours pas été rétablie. Les médecins, inquiets pour leur patients ont alors renvoyé les appels sur leur téléphone d'astreinte et prévenus leurs différents partenaires: infirmiers, chu, urgences, ou conseil de l'ordre . Mais explique le docteur Barbedienne, il y a eu quelques ratés avec des hospitalisations non programmées pour des patients n'ayant pu joindre le cabinet . De plus, déplore le jeune généraliste qui avec deux autres jeunes praticiens a rejoint le cabinet en début d'année pour remplacer trois médecins partis à la retraite, certains patients ont crû que le cabinet n'existait plus, d'autres que nous n'avions pas payé nos factures . Et moins d'appels, ce sont moins de rendez-vous et donc un manque à gagner pour l'équipe. Mais bons joueurs, les médecins ont décidé d'accorder encore un peu de temps à leur nouvel opérateur. Est-ce un signe, pour la première fois depuis le 6 Novembre 2019, un premier mail a été adressé au cabinet jeudi 21 novembre .