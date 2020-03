Depuis octobre dernier, l'association Agir Ensemble, basée à Drancy (Seine-Saint-Denis) propose aux mamans de la ville et de communes voisines, de passer leur permis presque gratuitement. Presque, car l'inscription dans l'auto-école associative est financée par leur compte personnel de formation (CPF).

Le compte personnel de formation pour financer le permis

"Quand une maman vient s'inscrire, on se connecte en ligne à son CPF et là, c'est la grosse surprise en général", raconte Idriss Niang, le fondateur d'Agir Ensemble, "avec jusqu'à parfois 3 000 ou 4 000 euros qui sommeillent sur des comptes". Assez d'argent pour passer (et repasser si besoin), le code et le permis de conduire. Le problème c'est que comme beaucoup de Français, ces mamans ignorent l'existence de ce compte ou comment y accéder et quels sont leurs droits.

85% de mères isolées

Depuis octobre dernier, 300 femmes au moins ont été inscrites à l'auto-école et les règles sont très strictes : "pas d'absence ni de retard aux séances de code ou de conduite", précise Idriss Niang, car "il faut qu'elles comprennent la chance qu'elles ont d'avoir été retenues". Parmi les candidates, 85% sont des mères isolées qui ont besoin du permis pour trouver un travail ou simplement aller faire les courses "sans faire appel au voisin".

"On a 85% de mamans isolées" - Idriss Niang, fondateur Agir Ensemble Copier

Bella, 59 ans, a décidé de s'inscrire après avoir passé son code il y a plusieurs années. "Mais j'ai abandonné ensuite pour diverses raisons personnelles. Maintenant, j'en ai besoin pour être indépendante... chaque fois demander à mon mari de m'accompagner ici ou là, c'est contraignant". Fatiah, elle, a besoin du précieux sésame pour décrocher un job. "Il y a beaucoup d'emplois que je n'ai pas eu, à l'aéroport de Roissy par exemple, parce qu'il fallait être véhiculé".

À Drancy, ces mamans apprennent à conduire grâce à leur compte personnel de formation © Radio France - Hajera Mohammad

Déjà le code en poche

Jusqu'à présent, une cinquantaine de mamans ont obtenu le code de la route. Elles devraient passer le permis de conduire dans les prochaines semaines. Les candidatures sont ouvertes pour les prochaines sessions, il faut les adresser à Agir Ensemble. L'association a déjà été contactée par des départements voisins intéressés par la démarche.