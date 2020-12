À Drancy, l'association "Agir Ensemble" propose une formation numérique à des mères de famille

Idriss Niang, le président d'"Agir Ensemble" a décidé d'appliquer une méthode déjà testée et approuvée, semble-t-il. Après avoir proposé à des centaines de mères de familles de Drancy (Seine-Saint-Denis) de passer leur permis de conduire, grâce à leur compte personnel de formation (CPF), il leur propose désormais une formation au numérique, financée de la même manière.

Apprendre les bases

La formation a démarré, lundi 7 décembre, dans les locaux de l'association situés près de la mairie de Drancy. Dans une salle, quatre femmes sont assises, les yeux rivés sur leur écran et la main encore hésitante sur la souris. Pourtant, Djenebou a bien un ordinateur à la maison. "Je l'ai acheté il y a six mois mais je n'osais pas le toucher, j'avais peur de bloquer et à chaque fois je devais demander à mes enfants ou à mon mari, ça me frustrait". En quelques jours, elle a appris les bases du traitement de texte et surtout à créer sa propre adresse mail et à y accéder. "Je ne savais pas où il fallait cliquer quand on l'ouvrait, mais maintenant j'ai compris et hier, j'ai passé la nuit à répondre à des messages !", raconte en souriant cette mère de famille.

Le confinement, "un gros déclic"

Beaucoup de femmes ont décidé de se former après le premier confinement, explique Idriss Niang, lorsque les enfants se sont retrouvés à faire l'école à la maison et que des enseignants cherchaient à contacter par e-mail les parents. "Ça a été un gros déclic.. Avant, elles ne savaient pas faire et elles prenaient sur elles mais là, ça pénalisait les enfants et elles ont réalisé le problème".

"Elles vont pouvoir faire beaucoup de démarches administratives" - Idriss Niang, président d'Agir Ensemble

Première adresse mail à 55 ans

C'est le cas de Geneviève. À 55 ans, elle vient enfin de créer sa première adresse mail, grâce à cette formation. "Avant le professeur principal de mon fils qui est au lycée m'envoyait des devoirs, mais je ne savais pas comment faire pour les voir, je devais demander à ma fille. Maintenant la prochaine fois, je pourrai le faire toute seule. Je suis fière de moi !" Elle espère aussi pouvoir retrouver un poste grâce à ces nouvelles compétences en bureautique et en informatique. "Je suis arrêtée pour maladie professionnelle, mon entreprise peut me reclasser mais si c'est sur un poste où il faut utiliser un ordinateur, je ne peux pas pour l'instant".

Geneviève, 55 ans, suit une formation numérique grâce à l'association "Agir Ensemble" à Drancy (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad

Une formation financée par le CPF

Amener ces femmes vers l'emploi, c'est également le but du dispositif pour "Agir ensemble" qui soutient essentiellement des mères de famille, isolées, veuves et souvent en situation de précarité. Elles financent cette formation grâce à leur compte personnel de formation dont beaucoup ignorent encore l'existence. "Des personnes ont cotisé pour un droit à la formation et ne le savent même pas et parfois on est sur des milliers d'euros, 3.000 ou 4.000 euros !", affirme Idriss Niang. À l'issue de ces deux semaines de cours intensives, toutes les participantes repartent avec un "certificat" valable devant les recruteurs.

Le programme de cette première semaine de formation © Radio France - Hajera Mohammad

Développer cette formation

La formation au numérique est aussi ouverte à des jeunes femmes, en recherche d'emploi, qui ont un niveau intermédiaire et qui veulent développer leurs compétences. Cette semaine, une dizaine de "stagiaires" suivent également des cours et apprennent notamment à manier un nouveau logiciel pour créer leur CV. Au-delà de Drancy, l'association "Agir Ensemble" espère développer cette nouvelle offre de formation pour la proposer à d'autres femmes, mères isolées, ailleurs en Île-de-France.

À Drancy, l'association "Agir Ensemble" propose une formation numérique à des femmes, notamment des mères de famille isolées © Radio France - Hajera Mohammad