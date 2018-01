Dunkerque, France

C'est un petit coin d’Italie. A Dunkerque, le Bella Italia est un restaurant situé juste derrière la digue de Malo. Au mur, sur les tables et dans les assiettes, tout ici invite au dépaysement. Il y a même une superbe vespa blanche, en plein milieu de la salle de restaurant. L’établissement vient d’être repris par un couple, les Franzoso. Le mari, Franco, est originaire des Pouilles. Et, c'est dans l’esprit de partage et de générosité des "mamas" italiennes, qu’Isabelle, son épouse, a lancé l’idée d’offrir, chaque mois, un repas à un couple de bénéficiaires des Restos du cœur. Car à la table de la mère de Franco, il y avait toujours de grandes gamelles et de quoi manger pour dix, même s’il y avait beaucoup moins de convives.

Les Restos du cœur… au restaurant

Au moment de Noel, Isabelle et sa fille Eva avaient envie de permettre à des personnes démunies de profiter, comme les autres, d’oublier leurs soucis le temps d’un repas. Elles ont donc appelé les Restos du cœur et lancé cette proposition, très vite acceptée par les responsables de l’association. Un premier couple est venu dîner. Avec ces convives, les Franzoso ont parlé musique italienne et se sont découverts des connaissances communes. Il n'est pas question de parler des galères de leurs invités, qui sont là pour se changer les idées.

Une fois par mois, Isabelle Franzoso, son mari Franco et sa fille Eva offrent un plat du jour, une boisson et un dessert à deux personnes. © Radio France - Matthieu Darriet

Développer cette initiative

Les Franzoso souhaitent que d’autres restaurants de Dunkerque les suivent dans cette démarche. Au départ, Isabelle avait l’idée d‘aller voir ses confrères pour les convaincre, mais elle préfère laisser venir ceux qui auraient envie de se joindre au mouvement. Elle compte sur le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux pour faire connaitre son initiative. Un plat du jour, une boisson et un dessert pour deux personnes, ce n’est pas grand chose.