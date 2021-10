A Echirolles, les caméras de surveillance vont scruter les conducteurs mal garés

Cet habitant d'Echirolles n'est pas content du tout, quand on lui apprend le projet de la mairie? "Bien sûr que je ne suis pas d'accord, on est assez surveillés comme ça !", clame-t-il. Il habite près de l'hôtel de ville et il lui arrive de se garer en double file, "mais je fais attention", promet-il. A partir de ce lundi 18 octobre, pourtant, il ferait bien de perdre cette habitude, il sera beaucoup plus facile pour les policiers de le verbaliser. Et pour cause : ils n'auront pas besoin d'être là. La vision d'une caméra de vidéo-surveillance suffira. "Derrière les caméras, il y a des opérateurs vidéo qui sont déjà en place, dans le CSU, le centre de supervision urbain, détaille Grégory Martin, policier municipal à Echirolles. Ils pourront constater en temps réel des infractions au stationnement, ou avec moi, des infractions au code de la route."

Et cela peut aller du stop grillé, au téléphone au volant. L'opérateur prend une photo, en cas de contestation, et l'amende part directement au propriétaire du véhicule, identifié avec la plaque d'immatriculation.

Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus."

Les 79 caméras de la ville seront utilisées à cet effet, de nouvelles pourraient être posées dans les prochains mois, sans lien avec cette nouvelle utilité promet Amandine Demore, première adjointe au maire, qui justifie le projet : "Certains ont de mauvaises habitudes. On va faire ses 2-3 achats au milieu de la voirie, avec ses warnings, c'est mettre la vie des autres en danger, c'est une gêne à la circulation qui n'est pas acceptable."

Et ce n'est pas exagéré, selon Grégory Martin. "Une voiture en double-file, derrière on déboîte, et c'est là qu'il faut y avoir un accident. Après, si on prend la caméra, qu'on voit une voiture, et là, le propriétaire arrive, on ne va pas mettre l'amende, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus." Et le policier de citer le cas des écoles, où les parents s'arrêtent plus ou moins longtemps le matin pour déposer leurs enfants.

La vidéo-verbalisation a déjà été testée à Fontaine, Echirolles a d'ailleurs demandé conseil à la municipalité avant le lancement. La mairie, elle, se dédouane déjà, "l'argent des amendes n'est pas pour la ville, ça va à l'Etat", rappelle, dans un sourire, Amandine Demore.