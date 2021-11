A Echirolles, les habitants des Essarts accusent la SDH de leur faire payer la rénovation de leurs logements

"Ca fait deux ans que j'ai une remontée d'odeurs, deux ans que je me bats pour qu'on fasse quelque chose, et j'attends toujours. Et là, on veut me faire payer les travaux en augmentant mon loyer ? Je n'en ai pas les moyens ! On a signé un bail en tant que locataire, pas propriétaire. C'est donc à la SDH de prendre en charge les travaux !", explique cette retraitée, présente à Echirolles depuis 47 ans. Avec plusieurs de ses voisins et voisines, soutenus par des membres des associations iséroises Alliance Citoyenne et Réseau Urbain, elle est venue donner un "carton rouge" à la Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH).

On ne nous respecte pas en tant que locataire. La SDH ne cherche pas à savoir exactement comment vit la personne et ce qu'elle peut faire pour la personne - Une retraitée du quartier des Essarts, à Echirolles

Au cœur des débats, la troisième ligne

Chez les manifestants, une formule revient de manière récurrente : la troisième ligne. "C'est la ligne que la SDH va ajouter sur la quittance de loyer, et qui correspond aux économies faites par les habitants grâce aux rénovations thermiques, et que la SDH va récupérer. Si vous gagnez 40 euros par mois sur votre facture de gaz, on vous en laisse 20, et la SDH en récupère 20, pour financer les travaux", explique Elyes, salarié de l'Alliance Citoyenne, venu accompagner les habitants.

Et c'est bien ce partage des économies qui pose problème. "Les calculs sont faits sur un prix du gaz stable, or il explose en ce moment ! Donc on n'a aucune garantie d'économies pour les locataires. Du coup, ils vont avoir une augmentation du loyer en plus de celle de la facture d'énergie, alors qu'on est dans un des quartiers les plus pauvres de la ville !"

"Dans un courrier, on nous a dit que ce n'était pas une hausse de loyer mais une troisième ligne sur quinze ans. Mais concrètement, à la fin du mois, le loyer va augmenter ! On veut que cette hausse soit prise en charge par la SDH, la mairie, la métro, mais pas les locataires qui souffrent déjà assez de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires" - Elyes, salarié de l'association Alliance Citoyenne

Pancarte contre la "troisième ligne" de loyer, celle demandée par le bailleur au locataire lorsqu'il effectue des travaux d'économie d'énergie © Radio France - Léo Corcos

Pas d'augmentation des loyers, dit la SDH

Du côté du bailleur social, on se défend de toute augmentation de loyer. "Il y a une confusion. Il n'y aura pas d'augmentation de loyer dans le cadre des travaux, mais une troisième ligne, dans le cadre de la loi. Toute économie d'énergie faite est partagée à 60% en faveur du locataire, 40% en faveur du bailleur", corrige Patricia Dudonné, la directrice générale de la SDH.

"Mais il n'y a pas d'augmentation de loyers ! Pour les gens, tout se mélange un peu. On a ouvert un temps de dialogue, avec plusieurs réunions prévues, notamment sur la problématique des gestions locatives du quotidien (propreté, hygiène...)" - Patricia Dudonné, directrice générale de la SDH

Les travaux de rénovation sont actuellement en "appel d'offres", et ne commenceront pas avant l'été prochain, estime Patricia Dudonné, qui ajoute que "la troisième ligne s'appliquera à la fin de la réhabilitation, c'est-à-dire dans à peu près deux ans, donc on a encore le temps d'en parler." Pas convaincant pour Widad, la présidente du Conseil Citoyen Essarts Surieux. "Il y a eu un dialogue, mais tout n'est pas dit. En tout cas nous on ne lâchera pas, c'est non pour la troisième ligne. Ils veulent faire des travaux, qu'ils le fassent avec leur argent ! Le quartier des Essarts est le plus pauvre, certains vivent à six ou sept dans un petit appartement, les habitants touchent 800 euros par mois maximum !"

Des habitants du quartier des Essarts en colère © Radio France - Léo Corcos

"Ca fait deux mois qu'on fait des demandes pour les punaises, les rats, les cafards, l'ascenseur qui fait un bruit démentiel... les habitants en ont marre de se battre pour leurs droits ! L'Etat investit des milliards dans les quartiers, nous on ne sait pas compter jusqu'à mille !" - Widad, présidente du Conseil Citoyen Essarts Surieux.

Deux réunions sont prévues : l'une le 18 novembre, à La Butte, avec les associations, les habitants, et les bailleurs, l'autre, le 30 novembre, sur la gestion locative du quotidien.