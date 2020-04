À ÉCOUTER - Hestiv'Oc annulé, trafic des bus et muguet, c'est le journal 100% Béarn/Bigorre de ce jeudi soir

Chaque jour, France Bleu Béarn vous propose sur internet le récap' de la rédaction sur les infos du Béarn et de Bigorre à réécouter. Ce jeudi soir au menu : l'annulation d'Hestic'Oc et les intermittents du spectacle à l'arrêt, Idélis qui prépare le retour à la normale, et du muguet offert à Mourenx.