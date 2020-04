À ÉCOUTER - Inondations à Orthez, reprise du BTP et ours, au menu du journal 100% Béarn et Bigorre ce lundi

France Bleu Béarn vous propose le récap' de la rédaction sur les infos du Béarn et de Bigorre. Avec ce lundi matin, les inondations qui ont touché Orthez ce weekend, la reprise pas à pas sur les chantiers, des plats à emporter à Lou Esberit à Pau et les ours encore plus nombreux dans les Pyrénées.