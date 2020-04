À ÉCOUTER - Le plan de déconfinement du gouvernement : l'actu en Béarn et Bigorre ce mardi soir

France Bleu Béarn vous propose le récap' des infos du Béarn et de Bigorre. Avec ce mardi soir, une édition consacrée au plan de déconfinement présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, Edouard Philippe, et les premières réactions en Béarn et en Bigorre.