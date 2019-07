À Éguzon, village étape, les vacanciers de passage sont nombreux

Éguzon est l'un des plus anciens village étape de France. Labellisée en 1997, la commune attire toujours autant de vacanciers de passage. Avec l'objectif aussi de réussir à en faire rester certains.

Éguzon-Chantôme, France

À Éguzon, pendant l'été, les parkings et terrasses sont toujours remplis pendant le week end, à l'heure du repas. Les vacanciers sont nombreux à s'arrêter pour souffler un peu sur leur trajet. La commune est labellisée "village étape" depuis 1997 - c'est l'une des premières à avoir obtenu ce label - ce qui lui procure des retombées économiques conséquentes.

Une alternative à l'aire d'autoroute

L'idée du label "village étape", c'est d'offrir une alternative à l'autoroute. Catherine s'est arrêtée avec sa famille à Éguzon pour le repas de midi. Elle était justement à la recherche d'un village étape."On aime pas tellement manger au bord de l'autoroute, parce que souvent il y a du monde (...) Ici avec les enfants c'est bien, parce qu'on peut choisir un petit restaurant, et les enfants peuvent marcher, se balader, et voir un petit peu du paysage" explique la mère de famille.

Des retombées économiques pour les commerçants

Ce label "village étape" qui attire de nombreux voyageurs assure aussi une forte activité aux commerçants d'Éguzon. "Du vendredi au dimanche (...) c'est bien 60 à 70% de ma clientèle" détaille Betty, qui tient un restaurant en plein centre de la commune. Il n'y a pas que les restaurateurs qui bénéficient de la présence des vacanciers, les hôteliers, et même les coiffeurs en profitent aussi.

"Il y a 62 villages étapes en France, la majorité des villages qui ont été agréée depuis un certain temps sont plutôt en augmentation de commerces, en augmentation de population" confirme le maire d'Eguzon, Jean-Claude Blin, qui est aussi président de la fédération des villages étapes de France. Autre bénéfice de ce label selon lui : mettre en valeur la commune, et son territoire. Le maire l'assure : il arrive régulièrement que des vacanciers restent plus longtemps que prévu, pour visiter la région. "Certains reviennent aussi sur le retour des vacances" ajoute Betty, la restauratrice.