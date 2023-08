A Engwiller en Alsace, "l'insupportable" cohabitation des habitants avec les mouches

Que se passe-t-il à Engwiller ? Depuis le début du mois de juillet, ce joli petit village alsacien situé dans le nord du Bas-Rhin est en effet envahi de mouches. Des mouches qui gâchent un peu la vie des 500 habitants. Certains se sont même plaints en mairie de la situation.

Le maire a donc, dans un communiqué, reconnu une situation "insupportable" mais dit ne pas avoir de "remède miracle". En attendant, Jacqueline, une habitante, se bat chaque jour contre les mouches.

Les habitants sont nombreux à avoir investi dans des moustiquaires © Radio France - Antoine Balandra

"Vous arrivez le matin à la cuisine, il y en a déjà tout plein. Vous ouvrez les portes fenêtres, même avec moustiquaire, le chien sort et il y en a 10 qui rentrent. Mon fils a fait de la tarte flambée il y a un mois, la table était noire de mouches. Et pourtant ma belle-fille a acheté plein de trucs pour mettre sur la table. A l'intérieur aussi, mais malgré tout, il y en a des dizaines" dit-elle.

Même ressenti un peu plus loin, chez une autre habitante du lotissement. "C'est envahi. Beaucoup plus que les années précédentes. On ne peut presque pas sortir manger. Il faut que tout soit couvert. Nous ne sommes pas allés sur la terrasse cette année. On a mis des moustiquaires et acheté des produits pour les repousser" explique-t-elle, montrant les rubans adhésifs qui pendent dans son garage. "Il y a vraiment beaucoup de mouches qui viennent, pas comme dans le temps. Intérieur, extérieur, c'est tout le temps et c'est pénible" abonde Gabriel, qui vit à quelques maisons de là.

Chez Jacqueline, un piège à mouches installé sur la fenêtre © Radio France - Antoine Balandra

Trouver l'origine des mouches

Reste à savoir d'où viennent ces mouches. Pas du grand poulailler installé à quelques centaines de mètres de là depuis plus de dix ans, ni du méthaniseur. Certains habitants évoquent le nouveau lotissement en construction car il semble y avoir un peu plus de mouches dans le secteur.

Vue sur le joli village d'Engwiller en Alsace © Radio France - Antoine Balandra

"On a eu des habitants qui se sont plaints sur Facebook ou par mail. C'est vrai qu'on a beaucoup de mouches depuis le mois de juillet. Mais ce n'est pas une invasion. Pour moi, c'est surtout une année à mouches. Il n'y a pas eu de changements au niveau du village. Il y a un lotissement qui s'est créé il y a deux ou trois ans, mais je ne vais pas dire que cela vient de cela. Je ne suis pas expert en mouches. Malheureusement aujourd'hui je n'ai pas de solutions" déplore le maire, Jean-Luc Léonhard. D'ailleurs le maire encourage toute personne qui aurait une solution sérieuse à se rapprocher de la mairie.