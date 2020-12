Grand Epagny : cette année le Père Noël est derrière une barrière

Dans la galerie marchande du centre commercial du Grand Epagny, près d'Annecy en Haute-Savoie, les enfants ont les yeux qui brillent. Mais cette année, c'est un peu différent pour le Père Noël. Il doit s'adapter aux règles sanitaires. "On ne peut pas prendre les enfants sur les genoux, on est dans un espace clôturé, ça fait un vide" commente Martin, qui joue le Père Noël dans la galerie marchande d'Epagny, "ce n'est pas évident, mais on fait ce qu'on peut !"

Le Père Noël, oui, on peut le voir... mais on garde ses distances © Radio France - Justine Leblond

Pour les parents sur place, pas de crainte particulière : "On est protégé et au moins la petite a pu voir le Père Noël de loin", confie un parent. Pour une maman, les règles sanitaires volent un peu l'esprit de Noël. "En tant que parent on est forcément un peu déçu pour les enfants. Se mettre sur les genoux et faire un bisou au Père Noël, c'est ce qu'ils attendent tous. Mais on comprend." Pas de bisous, mais on peut quand même donner sa lettre au Père Noël. C'est ce qu'a fait la petite Elita. Et elle a même pu repartir avec un chocolat.

Le Père Noël sera de nouveau présent dans la galerie marchande du Grand Epagny ce jeudi de 15h à 19h.