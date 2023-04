A Epinal, un atelier pour apprendre à bien rédiger son CV et sa lettre de motivation

C'est la période pour les jeunes qui cherchent à se faire un peu d'argent de poche cet été. Celle des candidatures aux offres d'emploi pour les prochaines grandes vacances. Si vous n'avez toujours pas trouvé d'employeur, la ville d'Epinal organisera ce mercredi 19 avril, salles Tambour Major et Chat Botté, une grande bourse aux jobs d'été. Et pour donner les meilleures chances aux candidats, un atelier de rédaction de CV et lettres de motivation est organisé ce mercredi 12 avril par le Bureau Information jeunesse de la Ville d'Epinal.

ⓘ Publicité

Mettre des compétences en avant

Une première session a eu lieu la semaine dernière pour un public pas forcément au fait des bonnes pratiques. "Il doit être ordonné, avec des coordonnées lisibles, et une belle mise en page aérée", explique Christine Fréour, l'animatrice de cet atelier. "Ce n'est pas toujours évident. Certains le savent car ils sont en lycée pro où ils apprennent à le faire. Mais pour les autres, ce n'est pas simple de mettre en avant les compétences", poursuit-elle.

Une aide donc bienvenue parce qu'effectivement, les jeunes qui se présentent à elle estiment parfois ne pas avoir d'expérience, et donc, pas de compétence à mettre en avant. "On a toujours quelque chose à mettre en avant", répond-elle immédiatement. "Ils ont peut-être quelque fois pu faire du bénévolat, les stages qu'ils font lors du cursus scolaire. Et puis quelques fois, ils ont un membre d'une famille qui a par exemple un restaurant où ils ont donné un coup de main. Donc on les fait parler pour connaître leurs domaines d'activité." L'atelier a donc lieu ce mercredi de 14h à 16h, au Bureau Information jeunesse de la Ville d'Epinal, face à la mairie.