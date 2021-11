À Épinay-sur-Seine, des habitants de la tour Obélisque refusent toujours de partir

Les habitants de la tour Obélisque à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) comptent sur la justice désormais. Ils ont rendez-vous ce lundi matin, à 11 heures, au tribunal administratif de Montreuil. Plusieurs copropriétaires demandent l'annulation de l'ordre d'évacuation pris fin octobre par le préfet de la Seine-Saint-Denis.

Départs forcés

Construite dans les années 70 et composée de 163 logements, la tour a fait l'objet de deux arrêtés de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour "mise en sécurité urgente". "Il existe un risque imminent de rupture en différents points de nature à engendrer l'effondrement immédiat des balcons", expliquait alors la préfecture dans ses textes. Après l'évacuation de plusieurs familles par la police, le 15 novembre dernier, les autres ont jusqu'au 8 décembre pour quitter les lieux.

Au 9ème étage de la tour, l'appartement de Daniel déborde de cartons de déménagement. "Il me reste encore des meubles à démonter", explique ce copropriétaire installé dans ce quatre-pièces de 84 mètres carrés depuis onze ans. Même s'il a l'impression d'être "chassé", "mis dehors", il a décidé de prendre les devants. "Comme je suis gravement malade, en attente de passer en dyalise et d'une greffe de rein, je ne peux pas attendre qu'on me mette dehors donc je pars avant. Je vais retrouver ma famille en Ariège", explique-t-il.

Daniel doit quitter son appartement dans la tour Obélisque d'Épinay-sur-Seine © Radio France - Hajera Mohammad

Françoise, elle, fait partie des habitants évacués il y a deux semaines. On la croise dans le hall de l'immeuble alors qu'elle revient dans la tour pour tenter de récupérer des affaires, en vain. "Je viens de voir ma porte, ils ont fait un trou dedans, comme si des cambrioleurs étaient passés, et elle est scellée, impossible d'entrer. J'ai du mal à m'en remettre".

Aujourd'hui, hébergée chez des amis, cette copropriétaire a déposé une demande pour obtenir un logement social. Elle attend toujours une réponse. "C'est urgent, parce que je suis à la rue aujourd'hui et avec une petite retraite... Franchement, j'espérais que ma retraite serait un peu plus sereine". Et puis, passer de propriétaire à locataire d'un logement social, "ça fait un peu mal", avoue-t-elle. "On se dit qu'on a travaillé pendant des années pour pouvoir acheter un bien et finalement on nous le reprend comme ça, c'est violent", confirme Jamil, un voisin.

D'autres familles se sont vues proposer des places d'hébergements dans des hôtels ou des relogements dans des appartements du bailleur CDC Habitat, parfois sous la pression, affirment plusieurs d'entre elles. "On nous a proposé un appartement beaucoup plus petit d'abord, puis un autre à Noisy-le-Grand, trop loin du travail, on a dit non. Et là, on nous fait clairement comprendre que le troisième ce serait le dernier, en gros c'était ça ou rien", nous raconte un locataire.

Des copropriétaires font de la résistance

Jamil, lui a décidé de faire de la résistance. Il fait partie des copropriétaires qui ont saisi la justice pour faire annuler l'ordre d'évacuation. Il ne croit pas au "péril imminent". "Il y a eu quatre expertises au total, et comme par hasard le préfet retient uniquement celle qui parle de péril imminent et qui conseille l'évacuation, c'est bizarre".

"Même le petit-fils de l'architecte de la tour dit lui-même dit qu'il n'y pas de risque", ajoute Mehdi, un autre copropriétaire, persuadé que "tout est une question d'argent". Le trentenaire fait référence à un projet de rénovation urbaine dans le quartier Orgemont à Épinay où se situe le bâtiment. "La seule tour dans le quartier où il y a des propriétaires, c'est ici, donc on s'occupe de nous en premiers parce que c'est sans doute nous qui risquons de poser le plus de problème", avance le trentenaire.

Ces copropriétaires vivent très mal aussi ces coups fils incessants qu'ils reçoivent de CDC Habitat. Le premier bailleur de France leur propose de racheter leur appartement à des prix bien en-dessous du marché. "À l'époque, notre appartement on l'a acheté 100.000 euros. Il y a un an, on nous proposait déjà 85.000 euros alors avec le 'péril imminent', je n'imagine même à combien il sera", s'inquiète Jamil.

Des appartements rachetés à moins de 100.000 euros ?

Pendant notre reportage sur place, plusieurs copropriétaires, ont reçu effectivement un appel de CDC Habitat qui leur proposait des prix autour de 1.000 euros le mètre carré alors qu'il s'élève en moyenne entre 2.000 et 2.5000 euros à Épinay-sur-Seine.

Contacté par France Bleu Paris, CDC Habitat rappelle qu'il agit "à la demande de l'État, de Plaine commune et de la ville" pour apporter "son expertise afin de redresser cette copropriété en grande difficulté", placée sous administration judiciaire et en plan de sauvegarde. "En signant cette convention, CDC Habitat Social s’est engagé à se porter acquéreur de 60 logements maximum (entre septembre 2020 et fin 2022) auprès des différents copropriétaires en difficultés (avec des dettes importantes pour une partie d’entre eux à l’égard de la copropriété) et ayant émis le souhait de vendre pour accompagner le projet de transformation / requalification de cette copropriété qui n’était pas alors arrêté", "A ce jour, 32 logements ont été acquis par CDC Habitat et 14 autres sont en cours de finalisation de rachat", précise le premier bailleur de France.

Quant aux prix de rachat proposés, CDC Habitat assure avoir fait réaliser des estimations par le Service des domaines, un organisme d'État. "Les prix sont à ce titre en adéquation avec le prix des transactions réalisées dans cette résidence ces dernières années, prix en baisse constante depuis plusieurs années du fait des difficultés rencontrées par la copropriété".

La tour Obélisque à Épinay-sur-Seine © Radio France - Hajera Mohammad

Le préfet du 93 assume

Joint par France Bleu Paris, le préfet de la Seine-Saint-Denis, assure que ses services ont pris en charge l'hébergement de 38 familles depuis le début du mois, soit 86 personnes. Certaines ont depuis trouver une solution par leurs propres moyens, mais 58 personnes restent hébergées. "Nous recherchons des solutions de longue durée pour elles", affirme Jacques Witkowski. Quant aux familles envoyées à Noisy-le-Grand, le représentant de l'État rappelle que l'offre hôtelière sur Épinay n'est pas suffisante pour loger tout le monde dans la ville.

Sur le fond de sa décision et l'ordre d'évacuer, le préfet assume : "Je prends mes responsabilités et il ne m'appartient pas de laisser nos concitoyens dans une situation de danger". Jacques Witkowski rappelle que ses arrêtés reposent sur une expertise judiciaire, ordonnée par la justice : "Nous intervenons dans un cadre judiciaire... ce n'est ni une autorité administrative ou locale qui a décidé du jour au lendemain que cette tour était dangereuse et qu'il fallait l'évacuer".

Quant à l'avenir de la tour Obélisque, il rappelle que si la démolition a été évoquée dans le passé, son avenir sera tranché lors de la période de "carence" légale qui suivra après l'évacuation totale des lieux. Mais "à ma connaissance, je n'ai aucun projet connu sur cette tour", assure le préfet, en réponse aux copropriétaires qui font le lien entre cette évacuation forcée et un projet de rénovation urbaine.

Enfin, que CDC Habitat se positionne pour acquérir des appartements dans une tour, peut-être vouée à la démolition, n'a rien de surprenant, c'est même logique selon Jacques Witkowski, "_parce que dans notre dispositif de solidarité nationale, nous faisons en sorte de trouver une solution concrète pour que les personnes ne soient pas spoliées dans les cas d'un péril imminent". Sur l'évacuation, "c'est sans doute l'opération la plus complexe que j'ai eu à rencontrer sur le plan humain"_, conclut le préfet.