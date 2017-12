A Equeurdreville, jouer jusqu'au bout de la nuit !

La 3e Nuit du Jeu se déroule ce samedi à l'Agora d'Equeurdreville. Depuis 14H30 cet après-midi jusqu'à 2H30 du matin cette nuit !

Après 250 participants en 2015, 750 l'an dernier, la Nuit du Jeu à Equeurdreville n'en finit plus de séduire. L'idée : découvrir et partager autour du jeu de société, en famille, entre amis, seul ou en couple mais aussi permettre à des personnes passionnées de se rencontrer et de sympathiser.

Joueurs et créateurs se font fait face pendant plusieurs heures pour des jeux de réflexion, de coopération, d'observation, de rapidité, de mémoire...En tout près de 400 références de 2 à 77 ans voire plus.

C'est organisé par l'assaociation "Des jeux plein la Manche"

Partenariat France Bleu Cotentin