A Estagel, A Domicile Agly cherche désespérément des infirmiers sous peine de fermeture

A Estagel, l'association A Domicile Agly association à but non lucratif fondée en 1964, voit partir les deux infirmières qui assuraient les tournées de soins pour trente patients à travers les Fenouillèdes. L'organisation cherche à remplacer en urgence ses soignants sur le départ, mais ne trouve pas de candidat. Sa responsable Emilie Hylari se donne jusqu'au début du mois de février 2023 avant de devoir fermer le centre de soins infirmiers et rediriger les patients vers des cabinets d'infirmiers libéraux et maisons de retraite.

Un salaire supérieur de 5 à 10% pour attirer les candidats

Car l'association met tout en place pour attirer de nouveaux infirmiers à Estagel. L'organisation du temps de travail pour pouvoir allier vie professionnelle et vie personnelle mais aussi et surtout un salaire attractif. "Le trajet est contraignant on en a bien conscience, maintenant on est prêts à faire des efforts, notamment en termes de salaires " explique Emilie Hylari. Sa stratégie : proposer un salaire supérieur à la moyenne pour attirer dans les Fenouillèdes des soignants "hors secteur" comme elle les appelle. "On négocie les salaires à 5- 10% de plus pour que le cout de l'essence soit pris en compte." Mais rien n'y fait les candidats ne se présentent pas.

Très peu de candidats et trente patients dans l'attente

"Les candidatures sont très pauvres " déplore la responsable. Un seul candidat par mois et des périodes d'essai qui n'aboutissent pas sur des contrats à long terme, l'association A Domicile Agly redoute de devoir fermer son centre de soins infirmiers, faute de bras. "Si nous n'arrivons pas à recruter ces infirmiers nous allons être obligés de fermer et trente patients que nous avons risquent d'être dépourvus de soins." Pour Emily Hylari la situation est urgente.

Si vous souhaitez candidater vous pouvez contacter l'association au 04 68 29 00 29 ou par mail adomicileagly@gmail.com