À Esvres-sur-Indre, une petite trentaine de maisons privées d'internet et de téléphone depuis bientôt un mois

Orange a décidément quelques soucis en Indre-et-Loire. Comme à Monts, où une demi-douzaine de foyers sont concernés, une petite partie de la commune d'Esvres-sur-Indre se retrouve comme coupée du monde. Depuis le 12 octobre, une petite trentaine de maisons n'ont pas d'internet, de téléphone et de télévision pour celle qui sont raccordées à la box. En cause : un câble ASDL malencontreusement arraché par des ouvriers sur un chantier de raccordement tout-à-l'égout.

Une mésaventure que Jacky a déjà connu il y a deux et demi. Mais à l'époque, ça avait pris beaucoup moins de temps. "En à peine trois jours, tout était réglé, on avait de nouveau internet, se souvient le retraité_. Là, ça fait quasiment un mois. Et Orange m'annonce sur mon application que ça ne sera pas réparé avant le 24 novembre. Et encore, on nous avait annoncé le 24 octobre, dans un premier temps..."_

Soit c'est de l'incompétence de leur part, soit c'est du je-m'en-foutisme

Lassé d'attendre, Jacky a sollicité ses voisins pour faire pression sur l'opérateur. Il a fait signer une pétition qu'il a adressé à Orange la semaine dernière pour demander à ce que les choses bougent. "Tout est galère aujourd'hui car 90% des dossiers administratifs se font en ligne, dont on est coincé. Le problème, que l'on soit chez Free, SFR ou Bouygues, c'est que tout passe par les câbles Orange. C'est Orange qui détient la clé. Soit c'est de l'incompétence de leur part, soit c'est du je-m'en-foutisme. Parce que je suis persuadé que si ça se passe en ville, ça va plus vite."

Sur le chantier, à 500 mètres de chez Jacky, le câble ADSL sectionné attend toujours d'être réparé. Juste à côté, les ouvriers "fautifs", en quelques sortes, plaident coupables. Mais ils l'assurent, en général, ce n'est pas dramatique car Orange intervient rapidement. Là, même eux ne comprennent pas le temps de réaction de l'opérateur. Ils se disent solidaires des riverains, comme Manuel, qui exigent un dédommagement. "Il n'y a pas de raison de payer pour un service non rendu."

Pas de dédommagement possible ?

Contacté, Orange prévient : la date de retour donné aux riverains sur leur application "Orange et moi" n'est que prévisionnelle. Autrement dit, ça peut être avant ou après. Quant au geste commercial souhaité par Manuel, l'opérateur assure que ce n'est pas possible car le réseau a été endommagé par un tiers. Mais en insistant un peu, Jacky va se faire rembourser sa facture du mois de novembre. "J'appelé tous les jours ! Et ça a fini par marcher."