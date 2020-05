"On a été abandonnés": rentré, le couple de camping-caristes vosgiens bloqué au Maroc ne décolère pas

Bloqués au Maroc à cause de la fermeture des frontières, Jocelyne et Hubert Bergé ont pu rejoindre leur domicile à Contrexéville, dans les Vosges, ce lundi 25 mai. Les camping-caristes restent remontés contre l'inaction des autorités françaises.

Jocelyne et Hubert Bergé se souviendront longtemps de ce voyage au Maroc. Le couple de camping-cariste vosgien s'est retrouvé bloqué près de Marrakech en raison de la crise du covid-19 et la fermeture des frontières. Ils ont retrouvé leur domicile de Contrexéville lundi 25 mai mais la colère est toujours là.

J'avais peur, c'était la panique !

"On a été complètement abandonnés par la France, c'est une honte !, s'insurge Hubert Bergé. J'ai énormément douté, on n'avait aucune information." Le couple a lancé le 14 avril une pétition, adressée à Emmanuel Macron, pour réclamer le rapatriement des camping-caristes avec leur véhicule. Il a recueilli plus de 4000 signatures.

à lire aussi Coronavirus : un camping-cariste vosgien bloqué au Maroc demande son rapatriement en France

L'épisode laisse un souvenir amer à Jocelyne Bergé : "on était dans une prison dorée mais plus on arrivait à la fin, plus les températures grimpaient, jusqu'à 45°C. Les camping-cars étaient des fours. J'avais peur, je me disais 'mais je vais décéder là-bas', c'était la panique." À la chaleur s'ajoute l'impossibilité pour le couple de renouveler ses médicaments, "extrêmement chers au Maroc".

Je suis rentré à la maison mais je continue le combat

C'est finalement un ferry Tanger-Malaga, affrété par le gouvernement britannique, qui a ramené le couple sur le continent européen, après cinq mois de voyage, contre trois initialement prévus. "Je suis rentré à la maison mais je continue le combat", assure Hubert Bergé. Le vosgien a renvoyé sa carte d'électeur au ministère de l'Intérieur pour protester contre l'inaction des autorités françaises.

Depuis ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères a décidé d'affréter des bateaux pour rapatrier le reste des camping-caristes bloqués au Maroc.