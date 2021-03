"On a été essentiel au quotidien des Français" se souvient le salarié tourangeau d'un drive, un an après

Il y a un an jour pour jour, la France entrait dans le premier confinement de son histoire. Ce mercredi 17 mars, France Bleu Touraine rend un hommage particulier à tous ces "héros du quotidien", ces professionnels qui ont continué à se mobiliser, à travailler, dans une France à l’arrêt. On pense bien sûr aux éboueurs, aux aides à domicile mais aussi à tous les salariés du secteur alimentaire.

Des commandes quasiment doublées

Parmi eux, Kevin Dubois. Il travaille au Drive Leclerc de La Riche depuis 8 ans. Il y a un an, sans masques, sans gel hydroalcoolique, il a travaillé encore plus que d'habitude pour répondre aux besoins des clients. Dès le lendemain de l'annonce de la fermeture des écoles, les commandes sont quasiment doublées.

On a pas compté nos heures - Kevin Dubois

"J'étais de l'équipe du matin" se souvient-il. "Quand on a vu le nombre de commandes, on a eu du mal à y croire. On s'est donné. Il _a fallu qu'on réponde présent_, honorer les commandes de tous les clients. On a pas compté nos heures. Moi qui étais papa d'un petit garçon qui avait 4 mois à l'époque, on le posait le matin, on le récupérait le soir chez les nourrices, c'était journée complète".

A l'époque, Kevin Dubois a peur de contaminer ses proches, et pourtant il n'hésite pas. "On se dit qu'on a pas le choix. Les gens sont confinés, enfermés chez eux, ça va être très dur. On doit rendre ce service, on doit être présent".

On a eu beaucoup de remerciements des gens

On a travaillé "tête dans le guidon" dit-il, et ça continue. Avec un regard qui a un peu changé selon lui. "J'ai un bon souvenir, quand je faisais les livraisons, de voir les personnels soignants. On sentait qu'ils avaient le même regard que nous, _on se partageait ce regard d'héros du quotidien_. On a aussi eu beaucoup de remerciements des gens, on a senti qu'il y avait un regard différent. On a été essentiel au quotidien des Français. Au premier confinement, ça c'est une certitude".

A ce drive Leclerc de la Riche, entre 40 à 60 personnes ont du être embauchées et formées en urgence dans les premiers jours du premier confinement. Pour la plupart, elles sont restées en poste. Près de 80 salariés y travaillent aujourd'hui.