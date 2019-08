VIDÉO - A Etuz, les habitants se mobilisent pour sauver le double lavoir

Étuz, France

Sauvons le double lavoir ! C'est le cri d'alarme lancé par les habitants d'Etuz en Haute-Saône. Le conseil municipal du village de 700 habitants se mobilise. Les 28 colonnes d'ordre ionique, en calcaire et pierres de tailles sont en mauvais état, abîmées par la pollution et le temps.

Un édifice unique

Le lavoir est inscrit aux monuments historiques. Il a été construit en 1845 et se trouve sur le chemin de la Via Francigena, une voie de pèlerinage dont le départ se situe à Canterbury en Angleterre et se termine à Rome en Italie. A l'époque, les lavandières s'en servaient régulièrement. Les habitants emmenaient aussi leurs animaux s'abreuver au ruisseau. Son eau était d'ailleurs réputée pour être une source naturelle ferrugineuse qui guérissait à l'époque les petits maux.

Le double lavoir est situé au centre du village, juste à gauche du pont © Radio France - Marianne Naquet

16 000 de réparations

Le devis des travaux est estimé à 16 000 euros : la mairie se donne pour objectif minimal 7000 euros pour lancer les réparations. "C'est énorme financièrement pour une petite commune comme nous", explique Ghislaine Jaccoud, conseillère municipale d'Etuz. Elle a décidé de lancer un appel aux dons : 45 jours de souscriptions pour sauver le lavoir. Pour le moment, seuls 700 euros ont été récoltés.

Les dons sont défiscalisables à 66% pour les particuliers, 60% pour une entreprise. Si vous voulez participer, rendez-vous sur le site de l'organisme Dartagnans. Sinon, vous pouvez envoyer un chèque avec votre adresse mail au dos; libellé à Trésor public, mairie d'Etuz et adressé à Dartagans campagne "Aidez-nous à sauvegarder le lavoir d'Etuz", 15 rue du Milan, 75009 Paris.