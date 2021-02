"On a eu le coup de coeur" : ces Parisiens venus vivre dans l'Orne pour retrouver le "temps long"

Quand il regarde par la fenêtre de son salon, Fabien Ferreri ne voit plus les toits de Paris, mais la colline de bocage, en face de chez lui. Garanti sans vis-à-vis : "Des petites parcelles de haies, que de l'élevage, pas de cultures. Ma femme est passionnée de chevaux, alors quand on a découvert cette maison, ces paysages, on a eu le coup de coeur", raconte cet homme de 53 ans.

Los Angeles, Paris, Echauffour

Il a vécu à Paris, en Bourgogne, dans le Nord, à San Francisco et dernièrement Los Angeles, d'où il a plié bagages pour venir s'installer à Echauffour, 750 habitants, près de L'Aigle il y a neuf ans : "J'ai décidé de changer de métier, de revenir au travail du bois et des métaux, et j'ai eu la chance de trouver une grande maison avec des dépendances pour installer mes ateliers, et je suis devenu artisan d'art".

Des gens comme lui, la région Normandie veut en attirer davantage. Surtout dans l'Orne, et par exemple à L'Aigle, 8.000 habitants. Le président de la région, Hervé Morin, a réuni autour de lui samedi 6 février une soixantaine de maires de la région pour réfléchir à une "stratégie d’attractivité des villes moyennes afin d’inciter les Franciliens à venir s’installer en Normandie". Surtout avec l'opportunité post-confinement, où de nombreux Parisiens ont eu des envies de grand air.

Le maire de L'Aigle, justement, a fait partie des élus invités : "On a déjà vu, depuis la crise sanitaire, que de nombreux Parisiens sont venus chez nous acheter des maisons, d'ailleurs on n'a plus beaucoup de biens disponibles dans nos agences immobilières", sourit Philippe Van Hoorne. "On a déjà vu qu'il y a eu beaucoup plus d'enfants dans les collèges à la rentrée de septembre, et ces nouveaux habitants ont un fort pouvoir d'achat, ce qui est particulièrement important à L'Aigle qui est l'une des villes avec le plus petit revenu moyen du département".

L'Aigle, à 1 heure 15 de la gare Montparnasse

La ville a de quoi plaire, par sa position géographique surtout. Tout à l'est de l'Orne, elle est à une heure et quart de la gare Montparnasse par le train Paris-Granville. "La question maintenant est de savoir si ces maisons rachetées par les Parisiens serviront de résidences secondaires, ou s'ils vont venir s'installer ici, avec leurs enfants, ce qui est important pour le commerce, la vie associative, ou encore pour nos écoles".

Fabien Ferreri n'a aucun regret d'avoir quitté Paris, "ses bouchons, ses travaux", pour le "temps long" de la campagne : "Je prends autant de temps pour faire 5 km à Paris que 50 ici". Le plus dur ? Le manque de médecins, "à la campagne il ne faut pas être malade", et la difficulté à percer la carapace légendaire des locaux : "Il faut quand même le dire, c'est plus compliqué ici pour se faire des amis. Les Normands sont des gens particuliers".