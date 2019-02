A Evaux-les-Bains, une pétition pour sauver le bar du cinéma

Une petite bière avant la séance de ciné ? Ce ne sera bientôt plus possible à Evaux-Les-Bains. L'année prochaine, le cinéma va être entièrement rénové, mais doit rouvrir sans son bar. Ça indigne des habitants qui lancent une pétition.

C'est la dernière séance, et le rideau sur le bar va bientôt tomber. Ce n'est pas une nouvelle version de la chanson d'Eddy Mitchell, mais le prochain scénario du bistrot installé dans le cinéma d'Evaux-les-Bains. Le cinéma "l'Alpha" va être refait l'année prochaine et ce bar est voué à disparaître. C'est un véritable pincement au cœur pour les personnes qui fréquentent ce lieu.

C'est briser l'âme d'Evaux-les-Bains"

"C'est une bonne chose de rénover le cinéma, il en a vraiment besoin, souligne Nathalie Guareton, mais surtout, surtout rouvrir le bar. Vous ne trouvez cela nulle part ailleurs. Ce bar est hyper important, on y a rencontré du monde, on y a crée des liens. C'est briser un bout d'histoire, c'est briser même l'âme d'Evaux-les Bains." Cette conseillère municipale d'opposition a lancé une pétition qui circule dans la commune et sur internet.

Véritable comptoir de bistrot, chaises hautes, banquettes en skaï, le bar du cinéma a accompagné des générations d'Evahoniens, et d'autres fidèles venus des communes alentours. "Le bar du cinéma n'est pas négatif. C'est un lieu de rassemblement, si on le ferme on perd tout le monde. Il y'a même une terrasse très agréable aux beaux jours. Les jeunes peuvent se payer une menthe à l'eau à un euro, et c'est un lieu d'attente pour les parents qui viennent chercher leurs ados a la fin de la séance " explique Eric qui a fréquenté ce lieu beaucoup plus jeune et qui est aujourd'hui père de 3 enfants.

"Y'a d'autres endroits où on peut aller, mais ils ne sont pas toujours ouverts, enfin pas en soirée, renchérit Jérémie, la vingtaine, c'est assez atypique en plus d'avoir un bar dans un cinéma."

A la place une "maison des jeunes" sans alcool

Ne pas garder le bar, c'est la décision de la Communauté de Communes "Creuse Confluences", propriétaire du bâtiment et de la Licence IV qui va avec.

"On va investir un million d'euros pour refaire ce cinéma, explique Nicolas Simonnet président de la collectivité, c'est un investissement très conséquent. Il y'aura toujours un espace de rencontres à l'Alpha, mais ce sera une sorte de "maison des jeunes" sans doute avec un billard ou un baby-foot, mais sans alcool. C'est un choix, une collectivité publique n'a pas vocation à exploiter un débit de boissons, ça relève plutôt du secteur privé. On ne veut pas tout mélanger, un cinéma, c'est d'abord un lieu qui véhicule de la culture."

La Licence IV qui permet de vendre des alcools forts doit être revendue à celui ou celle qui voudra ouvrir un bar dans une des 42 communes de la communauté de communes. Les travaux du cinéma sont prévus pour 2020, d'ici là les pétitionnaires espèrent faire changer d'avis les élus.