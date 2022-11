À Évron, des passionnés de moto poussent un coup de gueule contre le conseil départemental de la Mayenne

Road 53, c'est fini. La 11e édition en juillet 2023 n'aura pas lieu. L'association organisatrice, Wind & Fire Motor Club, n'a plus les moyens financiers pour maintenir ce rassemblement de motards, qui se déroulait traditionnellement le premier week-end de juillet depuis dix ans. Si les organisateurs bénéficiaient d'un soutien logistique de la part de la mairie d'Évron, avec la mise à disposition par exemple du parc des expositions, l'association regrette aujourd'hui le peu de subventions versées pour elle par le conseil départemental de la Mayenne, malgré des demandes répétées.

ⓘ Publicité

"On ne va pas sur l'eau nous..."

"En dix ans on a eu 1.000 € de subventions, ce qui est bien. Je ne crache pas dans la gamelle, mais bon... Il y a d'autres événements qui bénéficient de beaucoup de soutiens financiers" déplore Bruno Beuneux le président de l'association Wind & Fire Motor Club. L'évènement évronnais en faisait également beaucoup pour l'attractivité de la Mayenne, chère au conseil départemental. "Nous faisions découvrir la Mayenne à des Français, des Américains, des Belges, des Anglais. On a eu aussi des Espagnols__. Donc ç'est vraiment dommageable de ne pas avoir eu trop de reconnaissance. On ne va pas sur l'eau nous, on n'a pas de bateau" poursuit ce responsable associatif, faisant référence au voilier V&B - Monbana - Mayenne, financé en partie par le conseil départemental (près de 400.000€ sur quatre ans).

"Tant mieux pour Maxime Sorel [le skipper, ndlr] lui. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est bien qu'on fasse connaître la Mayenne mais je trouve que l'on pourrait partager le gâteau avec tout le monde" termine Bruno Beuneux.