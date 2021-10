À Évron, Eddy Mille, l'éducateur canin indispensable aux propriétaires de chiens

Eddy Mille est éducateur canin comportementaliste à Évron dans le Nord-Mayenne. Il dresse les toutous dès leur plus jeune âge dans des cours collectifs et individuels. Son secret, c'est de créer une relation entre le maître et son chien.

À Évron, Edddy Mille est éducateur canin comportementaliste. Il propose des cours individuels et collectifs aux propriétaires de chiens turbulents. Ce qui compte pour lui avant tout c'est la sécurité. "Le but de mon éducation, c'est de faire comprendre aux gens que partout où on va en ville, il y a des règles à respecter avec le sien et de faire en sorte que le chien soit mieux dans tous les environnements possibles là où il va."

Éviter l'accident

L'éducateur canin, installé à Évron depuis 2014, veut apprendre aux maîtres de chiens à contenir leurs chiens quelque soit la situation. "L'éducation de base est très importante pour pouvoir canaliser son chien dans des moments où le chien peut partir en stress. Par exemple, si une foule de gens arrive sur le chien, il va être complètement stressé. Il faut éviter l'accident, qui peut arriver n'importe quand."

Les chiens et leurs maîtres apprennent ensemble d'Eddy Mille. © Radio France - Selma Riche

Installer une relation entre le chien et son maître

L'éducateur travaille principalement avec la voix. Pendant le cours, il donne des ordres aux chiens, "assis", "couché", "pas bougé". "Ma méthode est d'inculquer des codes au chien. Alors, jamais de grandes phrases et le chien comprend mieux les ordres qu'on lui donne", explique l'éducateur canin. Et ça fonctionne. Yohan et Django sont en cours depuis cinq ans. "C'est mission réussie ! Il a toujours son caractère mais on arrive mieux à le gérer, il est devenu obéissant."

Gilbert et son malinois ont commencé les cours il y a un an et demi. "Je crois qu'il dresse en même temps les maîtres que les chiens. Et comme il n'utilise pas de croquettes, il y a une vraie relation qui s'installe entre le maître et son chien."

Informations pratiques sur Facebook : La Tanière du Loup ou par téléphone au 06 15 35 91 24.