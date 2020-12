En Mayenne, un nouveau point de retrait Ikea ouvre à Evron

Les aficionados des tables, armoires, chaises et autres meubles de la marque suédoise Ikea vont être ravis. Un nouveau point de retrait, le deuxième, est en place en Mayenne depuis ce vendredi 11 décembre. Il est au Super U d'Evron, route de Laval. L'ouverture était prévue pendant le deuxième confinement, elle a finalement été décalée juste avant les fêtes de fin d'année.

Un délai de 4 à 5 jours

C'est le même principe qu'au point de retrait zone des Bozées à Laval. Vous allez sur le site internet d'Ikea, vous choisissez vos produits, le lieu où récupérer la commande et voilà, quatre ou cinq jours plus tard, vous avez juste à passer au drive du Super U d'Evron et récupérer votre meuble. En plus du coût des produits, il faut prévoir le prix du service, 29 euros. C'est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures.

Pour le directeur de ce Super U, Hubert Lechat, ce point de retrait va s'adresser aux habitants du bassin d'Evron évidemment, à ceux de la ville de Mayenne et même à ceux du Mans, chez nos voisins de la Sarthe. Il y voit un moyen de "compléter l'offre sur la zone commerciale".